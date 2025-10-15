De sportwereld heeft afscheid genomen van Aleksandr Dityatin. De Rus is dinsdag op 68-jarige leeftijd overleden. De voormalig topturner is in bezit van een bijzonder olympisch record.

Dityatin was de grote ster op de Olympische Spelen van 1980 in eigen land. In Moskou, de hoofdstad van Rusland, leidde de Sovjet-Unie naar het goud én plaatste zich vervolgens voor alle toestelfinales. Het leverde hem op 25 juli van dat jaar zes medailles op: goud aan de ringen, zilver aan de rekstok, brug, paard voltige en sprong en brons op de vloer. Ook werd hij de eerste mannelijke turner die op sprong een 10 kreeg. Dityatin pakte logischerwijs ook het individuele klassement. Vier jaar eerder had hij ook al twee zilveren medailles gewonnen op de Spelen van Montreal.

Uiteindelijk pakte hij op de Olympische Spelen in Moskou liefst acht medailles, wat nog altijd een record is. De Amerikaanse zwemmer Michael Phelps evenaarde dat record in 2004 en 2008. Dityatin raakte kort na de Spelen van 1980 zwaar geblesseerd en beëindigde zijn carrière. Hij werd vervolgens luitenant-kolonel in het leger.

Reactie van Vladimir Putin

De huidige president van Rusland, Vladimir Putin, reageerde op het nieuws. "Een drievoudig olympisch kampioen, een legendarisch voorbeeld van de nationale turnploeg, is overleden. Dityatin was een doelgericht, wilskrachtig en veeleisend persoon. Die volledige toewijding werd de sleutel tot zijn uitzonderlijke prestaties en schitterende overwinningen."

"De mooie herinnering aan Dityatin zal voor altijd in de harten van zijn familie en vrienden, zijn kameraden van Leningrads 'Dynamo' en ons nationale team blijven."

'Knappe' Dityatin

Ook de internationale turnbond spreekt zich uit na het overlijden van Dityatin. "Voor een uitzinnig thuispubliek zorgde de knappe Dityatin voor het goud en hielp hij de Sovjet-mannen om de twintigjarige dominantie van de Japanners te stoppen."