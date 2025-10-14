De Israëlische turnploeg had goede hoop om tóch deel te nemen aan het WK in Indonesië, maar die vlieger gaat niet op. In hoger beroep heeft CAS het verzoek van Israël afgewezen.

De Israëlische turners blijven uitgesloten van deelname aan het WK turnen in Indonesië. Dat blijkt dinsdag uit de uitspraak van het internationaal hof van sportarbitrage CAS, die het verzoek van de Israëlische federatie om "deelname te garanderen" heeft afgewezen.

"De verzoeken om dringende voorlopige maatregelen zijn behandeld door de vicevoorzitter van de beroepsafdeling van het CAS. Beide verzoeken zijn afgewezen", stelt het CAS in een verklaring.

Besluit van Indonesië

Indonesië wees eerder de inreisvisa voor de Israëlische turnploeg af. Het Aziatische land heeft geen formele banden met Israël en weigert contact zolang Israël een vrije en soevereine Palestijnse staat niet erkent.

Teleurstelling uit Israël

De Israëlische turner Artem Dolgopyat, regerend wereldkampioen op het onderdeel vloer, reageerde via Instagram. "Ik ben geschokt en zeer bedroefd door het besluit, en vooral dat ik niet de kans krijg om mijn land met eer te vertegenwoordigen en mijn wereldtitel te verdedigen."

"Ik vind het jammer dat een week die zo goed begon voor ons land, met de terugkeer van de ontvoerde gijzelaars, voor ons zo eindigde. Maar we zijn een sterke natie, die nooit opgeeft", aldus Dolgopyat, die in 2020 olympisch kampioen vloer werd en in 2024 in Parijs het zilver veroverde.

Eén optie voor sommige turners

Israëlische staatsburgers met een dubbel paspoort kunnen Indonesië wel binnenkomen met hun andere paspoort. De wereldkampioenschappen beginnen zondag in de Indonesische hoofdstad Jakarta en duren tot en met 25 oktober.