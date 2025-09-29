Tragisch nieuws uit de turnwereld. De negentienjarige Naufal Takdir Al Bari is overleden na een afschuwelijk ongeluk. De Indonesiër had de droom om op de Olympische Spelen van 2028 uit te komen.

De Indonesische turnautoriteit bevestigde in een verklaring dat hun rijzende ster is overleden na een langdurig ziekenhuisverblijf. Hij lag twaalf dagen in coma op de intensive care na een trainingsongeluk.

Tragisch ongeluk

De politie is een onderzoek gestart naar het incident, dat plaatsvond in een schuimput. Dat is een bak (vol schuim) die is ontworpen voor veilige landingen van turners. Eerste politierapporten suggereren dat Al Bari een ernstige nekblessure heeft opgelopen tijdens een training in Rusland. Na een complexe oefening viel hij in een schuimput tijdens zijn oefening aan de rekstok.

De vicevoorzitter van de Russische turnbond bracht al een verklaring uit. "We hebben het nodige onderzoek gedaan en alle omstandigheden rond de blessure zijn vastgesteld", onthulde Vasili. "Helaas was de atleet niet voorbereid op zo'n complex onderdeel."

'Hij heeft zijn laatste adem uitgeblazen'

Het jonge talent bereidde zich voor op deelname aan de wereldkampioenschappen Artistieke Gymnastiek van dit jaar, die in zijn thuisland Indonesië worden gehouden. In een oprecht eerbetoon van de nationale turnbond werd echter bevestigd dat Naufals droom op tragische wijze was vervlogen.

De verklaring luidt: "Atleet Naufal Takdir Al Bari is in Penza, Rusland, aan Allahs genade overleden. De 19-jarige turner heeft zijn laatste adem uitgeblazen na twaalf dagen op de intensive care in het GA Zakharyin Ziekenhuis te hebben gelegen."

De sportbond omschrijft Naufal als een "getalenteerde turner" en geeft aan dat zijn overlijden een enorm verlies is. Niet alleen voor de sport, maar ook voor de wereldwijde sportgemeenschap. Ze voegen eraan toe dat als hij op zijn huidige voet was doorgegaan, hij zich gemakkelijk had kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.