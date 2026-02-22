Voor Lindsey Vonn draaiden de Olympische Winterspelen uit op een gigantisch drama. De Amerikaanse skiester begon met een zware blessure aan het toernooi en liep bij een valpartij vervolgens nóg een heftige kwetsuur op. Vonn kreeg na die enorme klapper veel kritiek, maar slaat nu terug naar haar 'haters'.

Vonn scheurde een week voor de Winterspelen bij een wereldbekerwedstrijd in Crans-Montana haar kruisband en dus leek er een streep door haar olympische deelname te gaan. De Amerikaane skiester bleek echter een keiharde en stond gewoon aan de start van de afdaling op zondag 8 februari. Daar ging het echter vreselijk mis.

Het ski-icoon ging snoeihard onderuit en moest met een helikopter afgevoerd worden. Vonn brak haar been, maar deed dat gezien alle ingrepen wel op een gecompliceerde manier. De skiester is inmiddels namelijk al vier keer geopereerd. Vonn onderging onder meer een operatie van maar liefst zes uur.

Vonn slaat terug naar 'haters'

Vonn kreeg na haar harde valpartij veel kritiek op het feit dat ze met een zware blessure van start was gegaan. Ze werd ervan beticht 'egoïstisch' te zijn geweest, omdat ze haar plek niet af had gestaan aan een fitte vervanger. Dat commentaar heeft de zwaar gehavende Vonn ook bereikt en ze kwam met een duidelijke reactie via Instagram.

"Iets dat me geraakt heeft is dat mensen zeiden dat ik egoïstisch was doordat ik mijn olympische plek niet aan iemand ander heb gegeven. Daarom wilde ik een overzicht van mijn seizoen laten zien aan alle haters die niet weten wat het betekent om je plek te verdienen", schrijft de Amerikaanse bij een video waarin ze de hoogtepunten van het afgelopen seizoen laat zien.

Hoewel haar comeback in de skisport in mineur lijkt te zijn geëindigd, kijkt Vonn er positief op terug: "Ik heb het gedaan. Ik heb gewonnen. Ik heb iets gedaan wat de meeste mensen voor onmogelijk hielden door mijn gedeeltelijke knieprothese. Deze herinneringen draag ik voor altijd bij me en ik ben dankbaar. Elk moment was geweldig en het helemaal waard."

Overleden hond

Overigens zit Vonn momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Ze maakte afgelopen week bekend dat haar hond is overleden. Het dier legde uitgerekend een dag na de crash van Vonn het loodje.