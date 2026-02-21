Lindsey Vonn is op een goede manier door haar meest recente operatie gekomen. De Amerikaanse skilegende moest recent een ingreep van zes uur ondergaan, maar die heeft ze doorstaan. Vonn zet daarmee een nieuwe stap in haar revalidatie.

Voor de 41-jarige Vonn zijn de afgelopen weken de zwaarste weken uit haar leven. De Amerikaanse trainde snoeihard voor haar comeback, maar die liep uit op een fiasco. Voor de Winterspelen scheurde Vonn al haar kruisband af, tijdens de Winterspelen brak ze ook haar been tijdens de afdaling en vanuit haar ziekenhuisbed kreeg ze te horen dat haar hond is overleden. Ze moest al meerdere keren onder het mes voor haar beenbreuk en kruisband en onlangs volgde een nieuwe ingrijpende operatie.

De laatste ingreep was nodig, omdat de blessure van Vonn een stuk heftiger blijkt dan gedacht. "Mijn blessure is veel ernstiger dan een gebroken been. Ik probeer nog steeds te begrijpen wat dit betekent en welke weg ik moet bewandelen", zo vertelde ze zelf over de revalidatie. Inmiddels heeft Vonn dus een nieuwe ingreep ondergaan en die is goed verlopen.

'Babystapjes'

Op haar Instagram deelt Vonn dat ze het erg lastig blijft vinden om dingen te delen over haar blessure. "Het is me gelukt om door de operatie heen te komen. Een ingreep die meer dan zes uur duurde voor hij klaar was. Zoals je kunt zien, koste het fors wat schroeven en platen om de boel weer in elkaar te zetten. Dr Hackett heeft een geweldige prestatie geleverd en dr. Viola was ook geweldig als assistent", dankt Vonn ook het medische personeel.

Vonn merkt dat ze met 'babystapjes' vooruit gaat, zowel mentaal als fysiek. "Door het trauma dat ik heb opgelopen, blijf ik het lastig vinden om hierover te posten. Ik ben helaas nog niet ontslagen uit het ziekenhuis, maar we zetten steeds meer stapjes in de revalidatie", merkt een emotionele Vonn op.