Skilegende Lindsey Vonn liet voorafgaand aan de Winterspelen al weten dat ze nieuwsgierig was naar haar tijd in het olympisch dorp als vrijgezel. Lang heeft ze daar echter niet doorgebracht, want na haar deelname op de afdaling in het alpineskiën werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. Toch deelt haar zus nu een positieve noot.

De zus van de Amerikaanse skiester, Karin Kildow, heeft een filmpje op Instagram geplaatst met artsen en verpleegkundigen op de spoedeisende hulp van het Italiaanse ziekenhuis waar haar zus is behandeld. Ze adviseert om "dating-apps te verwijderen en gewoon naar een Italiaanse spoedeisende hulp te gaan".

Haar bericht volgt nadat Vonn vier operaties onderging aan het been dat ze brak bij een val op de Winterspelen. Vorige week kwam de 41-jarige skiester zwaar ten val op de afdaling in Cortina d'Ampezzo toen ze ondanks een zware knieblessure probeerde olympisch goud te winnen. Een week voor de Winterspelen scheurde ze al haar kruisband tijdens een wereldbekerwedstrijd in Zwitserland.

In de video zijn verschillende mannelijke artsen en verpleegkundigen in groene scrubs te zien terwijl ze praten, door de gangen lopen of in medische dossiers schrijven. Ook is het lied This Will Be (an Everlasting Love) van Natalie Cole te horen.

'Vriendelijk en zorgzaam'

"Ik zei dat er een zilveren randje zou zijn... Zonder gekheid, een shout-out naar alle echt vriendelijke en zorgzame artsen en verpleegkundigen die Lindsey hebben geholpen", schreef Kildow bij het bericht.

De Italiaanse doktersvereniging prees het bericht van Kildow en zei tegen persbureau AFP "verheugd te zijn dat ze heeft erkend wat echt belangrijk voor ons is: de bekwaamheid, professionaliteit en de grote waarde van spoedeisende zorg".

Vonn werd zondag ontslagen uit het ziekenhuis en is naar huis gevlogen naar de Verenigde Staten. Vonn is de olympisch kampioen van 2010. In Milaan maakte ze haar rentree op de Spelen na zeven jaar afwezigheid.

Vrijgezel

Dat deed ze voor het eerst als vrijgezel. "Dus ik ben opgewonden om dat te proberen", zei ze daarover in aanloop naar de Winterspelen. Vonn had lange tijd een relatie met skiër Thomas Vonn. De twee waren getrouwd van 2007 tot 2013. Ook was ze een paar jaar samen met golficoon Tiger Woods. Later verloofde ze zich met ijshockeyer P. K. Subban. Die relatie kwam in 2020 ten einde.