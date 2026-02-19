Het zijn zware tijden voor Lindsey Vonn. De 41-jarige kwam op de Winterspelen zwaar ten val en liep een ernstige beenbreuk op, nadat ze vlak voor het toernooi in Italië al een kruisband had gescheurd. Daarmee is de ellende nog niet ten einde, want Vonn deelde woensdag verdrietig privénieuws. Ze heeft namelijk afscheid moeten nemen van een dierbare. "Ik kan het niet bevatten."

Dat maakt de legendarische skiester bekend via sociale media. In een lang bericht deelt ze een aantal foto's van haar geliefde hond Leo, die is overleden. "Dit zijn een paar ontzettend moeilijke dagen geweest. Waarschijnlijk de moeilijkste van mijn leven." Daarmee doelt ze niet alleen op haar eigen zware val, maar ook op het verlies van haar hond. "Ik kan nog steeds niet begrijpen dat hij er niet meer is."

Afscheid in ziekenhuisbed

Leo overleed ruim een week geleden. Op dat moment lag Vonn al in het ziekenhuis na haar akelige val op de Winterspelen. "De dag dat ik viel, ging Leo ook." De viervoeter had al longkanker en nu liet ook zijn hart hem in de steek. "Hij had veel pijn en zijn lichaam kon zijn sterke geest niet langer bijhouden." Vonn moest vanaf haar ziekenhuisbed afscheid nemen van haar hond. "Ik heb in korte tijd zoveel dingen verloren waar ik van hou", treurt ze.

Leo was haar steun en toeverlaat, schrijft ze. "Hij hielp me overeind terwijl ik in de put zat. Dan lag hij bij me, knuffelde hij me en liet hij me veilig en geliefd voelen. We hebben in dertien jaar tijd zoveel meegemaakt."

Eerder moest Vonn al afscheid nemen van twee andere honden. En dat was naast al haar blessureleed niet het enige privédrama van de sportlegende. "Het gaat nog even duren voordat ik de zaken emotioneel verwerk, maar ik weet dat hij altijd bij me zal zijn. Ik weet dat hij daarboven is met Lucy en Bear en mijn moeder, oma en zoveel andere mensen die ik de afgelopen jaren heb verloren."

'Zal altijd van je houden'

Het overlijden komt op een loodzwaar moment voor Vonn, die nog altijd in het ziekenhuis ligt na haar ernstige val van anderhalve week geleden. Op de Winterspelen brak ze haar been. Daarvoor moet ze nu wederom onder het mes. "Ik zal aan hem denken wanneer ik mijn ogen sluit", laat ze nog weten. "Ik zal altijd van je houden, mijn grote jongen."

Vonn keerde recent terug naar de Verenigde Staten, maar moet nog een lange weg afleggen om te herstellen van haar val. Zelf gaf ze nog een korte update, waaruit blijkt dat de situatie behoorlijk zorgelijk is. "Mijn blessure is veel ernstiger dan een gebroken been. Ik probeer nog steeds te begrijpen wat dit betekent en welke weg ik moet bewandelen." De komende dagen zal ze meer details over haar blessure geven.