Geschorst worden tijdens de Olympische Winterspelen, dat komt hard aan. En dan moet je het ook aardig bont hebben gemaakt. De Franse ijshockeybond vindt dat die straf past bij het gedrag van Pierre Crinon.

De 30-jarige Crinon speelde met Frankrijk tegen Canada bij het ijshockeytoernooi van de Winterspelen. Tijdens de partij raakte hij slaags met Tom Wilson van Canada. De Franse bond nam zijn speler niet in bescherming, maar vond dat hij degene was die te ver ging.

Overtreding van de olympische geest

"Dit is een duidelijke overtreding van de olympische geest", schrijft de bond. "De Franse bond wil iedereen herinneren aan het belang van goed gedrag door alle spelers die het Franse tenue dragen. Ze hebben de plicht om het goede voorbeeld te geven, vooral tijdens de Olympische Winterspelen."

Na hun schermutseling kregen beide spelers een straf opgelegd. Ze moesten het ijs verlaten. Vervolgens bekeek de bond International Hockey Federation de situatie. Beide ijshockeyers kregen geen verdere straffen opgelegd.

Obscene gebaren

De Franse bond heeft daar verder vrede mee. Maar Crinon heeft zich ook nog misdragen jegens het publiek. Bij het verlaten van het ijs maakte hij obscene gebaren. "Zijn provocatieve gedrag bij het verlaten van het ijs, terwijl hij net werd gestraft voor zijn gevecht, is een heldere overtreding van de olympische geest. Het ondermijnt de waarden die sport moet uitdragen", aldus de bond.

Crinon zal de rest van deze Winterspelen niet meer in actie komen voor Frankrijk. Dat heeft de Franse bond besloten.

Willy

Brandon Hagel, speler van Canada, neemt het op voor zijn teamgenoot Wilson. "Hij komt ook voor ons op. We zijn een hecht team." Daarmee verwijst hij naar de start van de hele situatie. Crinon belaagde namelijk de Canadese speler Nathan MacKinnon, waarna Wilson zich ermee bemoeide en met de Franse speler ging vechten. Crinon werkte 'Willy' vervolgens naar het ijs.