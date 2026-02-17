Verbazingwekkende taferelen op de Olympische Winterspelen. Daar werd maandagavond het schansspringen voor landenteams beslist na slechts twee rondes. De derde en laatste sneuvelde vanwege aanhoudende sneeuwval. Duitsland, dat net buiten het podium viel, voelt zich bedrogen.

Duitsland was het grootste slachtoffer van de organisatie om de eerste twee rondes te laten tellen. Zij bezetten op dat moment de vierde plek. Juist in de allesbepalende ronde waren de Duitsers goed op dreef, met verre sprongen van Philipp Raimund en Andreas Wellinger. Toen de wedstrijd werd afgelast moesten er nog drie skispringers van de schans.

Woede en ongeloof in Duitsland

"Ik ben echt boos, want niemand begrijpt het", reageerde technisch directeur Horst Hüttel. Duitsland, met de skispringers Philipp Raimund en Andreas Wellinger, miste op 17 centimeter het brons. "Het is bijzonder onprofessioneel hoe dit is afgehandeld. Alle weerapps gaven aan dat het sneeuwfront na een kwartier zou verdwijnen en dat gebeurde ook. Het was eerlijk geweest de hele groep opnieuw te laten springen."

Raimund had een geweldige laatste sprong, maar die telde dus niet mee in de uitslag, zei Hüttel. "We voelen ons bedrogen, omdat iets wat je hebt gepresteerd wordt afgenomen."

Organisatie verdedigt zich

Wedstrijdleider Sandro Pertile van de internationale skifederatie FIS verdedigde de beslissing om de wedstrijd af te gelasten. "Achteraf is het makkelijk om te zeggen dat we hadden moeten wachten. Maar we moesten een beslissing nemen", zei hij. "We weten allemaal dat we beperkte zendtijd op televisie hebben."