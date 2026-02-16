Het olympisch schaatstoernooi zit er op voor Jutta Leerdam. Ze kan Milaan verlaten met goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. En met mooie herinneringen, zoals aan de gezamenlijke training met Jordan Stolz.

Op zaterdag 7 februari, nog voor de eerste langebaanwedstrijd plaatsvond, werd Leerdam op het olympische ijs gespot met Stolz. De trainingsessie volgde na een veelbesproken keuze van Leerdam. Leerdam wilde niet met de pers praten voor de race op de 1000 meter, besloot dat toch wel te doen en was na dat gesprek zo ontevreden, dat ze de andere media toch niet te woord wilde staan.

'Het is niet makkelijk om hier te presteren'

Ze vond dat in het interview te veel werd gevraagd naar de behandeling die ze kreeg aan haar enkel. Tegen persbureau Asociated Press zei Leerdam na haar zilveren 500 meter:

"Het is niet makkelijk om hier te presteren, vooral ook door het optreden van de media. Ze willen verhalen vertellen en als er geen echte verhalen zijn, dan verzinnen ze die gewoon. Oké, niet alle media. Maar als atleet moet je daar mee om kunnen gaan, terwijl je wil focussen op zo snel mogelijk schaatsen."

Trainen met Jordan Stolz

Ze ging ook in over het trainen met de Amerikaan Stolz. Leerdam had gelezen dat ze had getraind met het Amerikaanse fenomeen.

"Maar ik had helemaal niet met hem getraind", zegt Leerdam. "Toen dachten we: okè, misschien moeten we dat gewoon doen. En toen hebben we wel samen getraind. Ik stelde voor wat rondjes achter hem aan te rijden en hij vond dat prima. Hij is een erg goede schaatser. Ik kan zijn timing begrijpen door achter hem te rijden. Dat kan altijd helpen."