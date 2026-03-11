Freestyle skiër Eileen Gu heeft Milaan na de Olympische Spelen verruild voor Parijs. Daar werkt ze hard aan haar andere carrière. De Chinees-Amerikaanse is namelijk ook model.

Gu won op de Winterspelen in Milaan drie olympische medailles. Ze pakte zilver met big air en slopestyle en won het goud op de halfpipe. Sindsdien heeft ze niet stilgezeten. Na de sluitingsceremonie bleef ze nog een tijdje in de Italiaanse stad.

Dat had alles te maken met haar 'andere baan'. "Het is fashion week in Milaan", vertelde ze eerder. "Ik heb ook nog dat andere werk, dat modegedoe. Ik ben ontzettend enthousiast om andere wegen te verkennen, creatief te zijn en mijn vrouwelijkheid te ontdekken via mode, iets waar ik altijd al van heb gehouden, en dat te combineren met skiën en andere sporten."

Parijs

Nu het mode-evenement in Milaan erop zit, betekent dat niet dat Gu huiswaarts keert. Haar werkzaamheden gaan gewoon door in Parijs, waar de modewereld zich nu heeft gevestigd voor de fashion week. "Slaap is bang voor mij", schrijft ze bij een video vanuit Parijs op TikTok.

Tijd om uit te rusten heeft Gu niet. Ze werd uitgenodigd voor een evenement van luxe modemerk Chanel. Op de video op TikTok is te zien hoe ze poseert voor tientallen camera's. Op Instagram laat de atlete zien dat het merk haar wel flink in de watten heeft gelegd in ruil voor haar aanwezigheid. Ze kreeg op haar hotelkamer een fles champagne, macarons met de olympische ringen en chocolade in de vorm van haar olympisch gouden en zilveren medailles.

Professioneel model

Gu is met haar 4,5 miljoen volgers op Instagram naast topsporter niet alleen influencer, maar ook professioneel model. Ze staat onder contract bij modellenbureau IMG en werkte ze samen met onder meer Louis Vuitton, Victoria's Secret en Gucci. Ook verscheen Gu op de covers van de Chinese edities van Cosmopolitan, Elle, GQ, Harper's Bazaar en Vogue.