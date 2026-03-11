Shorttrackers Melle en Jens van 't Wout zorgden op de Olympische Spelen in Milaan voor een sensatie en zullen komend weekend op de WK in Montréal opnieuw strijden om de medailles. Maar het had niet veel gescheeld of de broers waren nooit begonnen met de sport. Alles veranderde na een hersenschuddig van Melle.

De broers keren voor de WK shorttrack terug naar het land waar ze als kind naartoe verhuisden. Ouders Jan en Nanette spraken daar met De Telegraaf over het begin van de sportcarrière van Melle en Jens. Die had heel anders kunnen verlopen als de twee niet zo getalenteerd waren geweest in ijshockey.

Met name Melle blonk uit als ijshockeyer en dat had grote gevolgen. "Melle was vanaf het begin gefocust op de plek van right defense. Dat kon hij hartstikke goed", vertelt vader Jan. Zijn talent leidde regelmatig tot frustratie bij de tegenstander.

Hersenschudding

Daardoor ging het mis. "Ze waren met de ploeg in de series voor het kampioenschap gekomen, maar de voorlaatste wedstrijd hadden ze zo’n goon (slager, red.) op Melle gezet. Die knalde hem van achteren met een ’crosscheck’ de boarding in en een ander ramde daarna met zijn stick in het masker van Melle. Hij hield daar een hersenschudding aan over."

'Gevolgen waren te heftig'

Voor Jan en Nanette was dat natuurlijk flink schrikken. "Dan praat je over kinderen hè, want hij was toen 12. Als het op die leeftijd al gebeurt, word je je bewust van welk letsel die sport kan veroorzaken", aldus Jan. "De arts zei dat Melle niet meer mocht schaatsen. Nanette en ik waren vastbesloten om hem en ook Jens niet meer het ijs op te laten, want de gevolgen voor die jongens waren veel te heftig.”

Vervolgens kwamen de jongens in aanraking met shorttrack. Maar het was niet meteen liefde op het eerste gezicht. "Ze kregen meteen een wegtrekker en zeiden bijna in koor: ’Ik ga niet in zo’n strak pakkie schaatsen hoor’. Oftewel, daar krijg je ons als ijshockeyers niet in", vertelt Jan. Uiteindelijk gingen ze toch overstag en een jaar later keerde het gezin terug naar Nederland.

Gevaar

Daar werd het shorttrack-avontuur voortgezet, met veel succes. Maar ook die sport is niet zonder gevaar. Zo hield Jens een flink litteken over aan een valpartij waarbij zijn kin werd opengehaald door een schaats. "Dat ongeluk was heel heftig", zegt Nanette. "Heel veel ouders van shorttrackers hopen volgens mij dat hun kinderen gezond van het ijs stappen. Het is zeker geen sport zonder gevaar, maar daar moet je niet te veel bij stilstaan.”