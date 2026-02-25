De meeste olympiërs, onder wie alle atleten van TeamNL, zijn inmiddels weer huiswaarts gekeerd. Maar freestyleskiester Eileen Gu vertoeft nog altijd in Milaan. Daar is de 22-jarige Amerikaans-Chinese voor haar 'andere baan'.

Gu ging door een enorme rollercoaster in Livigno, waar de freestyle-onderdelen plaatsvonden. De in Amerika geboren skiester greep eerst twee keer naast het goud, om vervolgens op de slotdag er alsnog met een olympische titel vandoor te gaan. Het maakte van Gu de succesvolste freestyleskiester aller tijden.

Na haar historische prestatie verscheen ze vol emoties op de persconferentie. Daar onthulde ze dat haar oma was overleden. "Ze was een groot onderdeel van mijn leven en ik keek naar haar op. Ze was zo sterk, echt een vechter. Ze heeft me zo erg geïnspireerd", vertelde ze onder meer. "Hopelijk is ze trots", zo eindigde Gu haar persconferentie.

Gu nog steeds in Milaan

Met eenmaal goud en twee keer zilver op zak is Gu nog steeds niet huiswaarts gekeerd. Ze is in Milaan voor 'haar andere baan'. "Het is fashion week in Milaan", vertelt ze tegenover France24. "Ik heb ook nog dat andere werk, dat modegedoe", voegt ze er met een knipoog aan toe. "Ik ben ontzettend enthousiast om andere wegen te verkennen, creatief te zijn en mijn vrouwelijkheid te ontdekken via mode, iets waar ik altijd al van heb gehouden, en dat te combineren met skiën en andere sporten."

Op de lange termijn is het Gu's doel om iets te doen dat een 'wereldwijde positieve impact' heeft. "Op dit moment ben ik jong en energiek", zegt ze. "Mijn lichaam is fysiek zo goed als het kan zijn, vergeleken met hoe ik er over 30 jaar uit zal zien. Het is voor mij dus het meest logisch om dat te doen via de wegen die ik nu aan het verkennen ben: mode, sport en skiën."

Controversieel verleden

De 22-jarige Gu is onderwerp van veel controverse geweest vanwege haar beslissing om China te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen, terwijl ze geboren is in de Verenigde Staten en daar opgroeide. Met die wissel van nationaliteit zou ook een hoop geld gemoeid zijn.

Toch werd Gu, die 4 miljoen volgers heeft op Instagram, daar niet alleen rijk van. Zo staat ze onder contract bij modellenbureau IMG en werkte ze samen met onder meer Louis Vuitton, Victoria's Secret en Gucci. Ook verscheen Gu op de covers van de Chinese edities van Cosmopolitan, Elle, GQ, Harper's Bazaar en Vogue.