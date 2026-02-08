Voor Lindsey Vonn voelt de afdaling op de Olympische Winterspelen als veel meer dan zomaar een race. De 41-jarige Amerikaanse, die zondag mogelijk haar laatste olympische afdaling skiet, deelde vlak voor dat moment een emotionele boodschap op Instagram. Dat ze überhaupt aan de start staat is bijzonder, want een week voor de Spelen scheurde ze tijdens een wereldbekerwedstrijd haar kruisband.

De weg naar Milaan en Cortina d’Ampezzo was er één vol twijfel en tegenslag. Vonn was al zes jaar gestopt met skiën en onderging in die periode meerdere operaties, waaronder een gedeeltelijke knieprothese. Toch besloot ze terug te keren, met één duidelijk doel: nog één keer meedoen om olympisch eremetaal. "Alleen al het halen van deze Spelen was een reis", schreef ze op Instagram. "Een reis waarin sommigen vanaf het begin niet geloofden."

Last Dance?

Waarom ze dit zichzelf nog aandoet, is een vraag die ze naar eigen zeggen vaak krijgt. Het antwoord is voor haar simpel. "Waarom? Omdat ik gewoon van skiën hou", laat ze weten. "Ik ben niet op zoek naar aandacht, geld of betekenis. Ik weet precies wie ik ben en waar ik van gemaakt ben." Die overtuiging haalt ze uit haar opvoeding en haar familie.

In haar bericht staat Vonn uitgebreid stil bij haar ouders. Haar moeder, die inmiddels is overleden, leerde haar volgens eigen zeggen de kracht van positiviteit en veerkracht. Haar vader zal zondag samen met familie en vrienden op de tribune zitten. "Hij heeft me hard werken en mentale weerbaarheid geleerd", schreef Vonn. "Dat draag ik elke dag met me mee."

'Wat er ook gebeurt, ik heb al gewonnen'

Ondanks haar legendarische status is Vonn realistisch over haar situatie. Ze weet dat de omstandigheden verre van ideaal zijn: haar leeftijd, het ontbreken van een voorste kruisband en een titanium knie maken haar allesbehalve de favoriet. Toch overheerst het geloof. "Ik zal in het starthek staan en weten dat ik sterk ben. Dat ik in mezelf geloof", aldus de Amerikaanse. "Juist als de kansen tegen me zijn, haal ik vaak het beste in mezelf naar boven."

Over de uitslag doet ze geen beloften. Wel over haar inzet. "Ik kan geen goed resultaat garanderen, maar ik kan wél beloven dat ik alles zal geven wat ik heb." Voor Vonn voelt haar rentree op de Olympische Spelen nu al als een overwinning. "Wat er ook gebeurt, ik heb al gewonnen", schreef ze, zichtbaar geraakt door de enorme steun die ze de afgelopen dagen ontving.