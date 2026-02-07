Aanstaande zondag is voor Lindsey Vonn het moment waar ze lang op heeft gewacht. Dan maakt de 41-jarige skilegende haar comeback op de Olympische Spelen. Dit was door haar val niet vanzelfspekend en dus krijgt Vonn aanmoedigingen van de beste topsporters van over de hele wereld.

Het verhaal van de comeback van Vonn is er een waarvan je niet raar op moet kijken als het verfilmd wordt. Het icoon van de skisport besloot op 41-jarige leeftijd een comeback te maken op de Olympische Spelen. Vonn wilde nog één keer alles geven op de afdaling, het onderdeel waar ze eerder olympisch goud op won.

Tijdens een van haar laatste trainingsafdalingen in Crans Montana ging ze echter zwaar onderuit. Vonn moest met de helikopter afgevoerd worden en later bleek dat ze een gescheurde kruisband heeft. De Amerikaanse kondigde echter het onmogelijke aan en vertelde dat ze met een gescheurde kruisband toch de afdaling gaat doen.

Vonn deed haar eerste training al in Cortina d'Ampezzo en die voelde voor haar goed. "Stapje voor stapje. Vandaag staat er weer een mooie training op het programma", liet de Amerikaanse weten via haar Instagram onder een reeks foto's van haar eerste momenten op de spelen van 2026. Zondag 8 februari worden de eerste wedstrijden op het onderdeel afdaling afgewerkt en daar wordt Vonn aan de start verwacht.

'Wij geloven in je'

Om Vonn te steunen richting haar laatste olympische afdalingen, is door haar bekende vrienden een Insta-post in het leven geroepen. Actrice Reece Witherspoon was de eerste die de foto van de skilegende deelde met daarbij de tekst: 'Ik geloof in je." De post werd snel opgepakt en gedeeld door tal van bekende mensen en topsporters. Zo ook actrices Ali Wentworth, Laura Dern en Gwyneth Paltrow, maar ook toptennisser Novak Djokovic.