De 41-jarige Lindsey Vonn heeft er vertrouwen in dat ze nog mee kan doen om de prijzen op de afdaling van de Olympische Winterspelen. Zondag maakt ze haar rentree en de Amerikaanse heeft alvast een harde boodschap voor haar concurrenten.

Voor Vonn staan de afgelopen weken volledig in het teken van haar rentree op de Olympische Spelen. Op het onderdeel afdaling pakte ze in 2010 al haar eerste keer olympisch goud en haar droom is om dit nog eens mee te maken. In die droom kreeg Vonn vlak voor de start van de spelen wel een keiharde klap. Tijdens een crash scheurde ze haar kruisband, maar desondanks staat ze toch weer op de ski en gaat ze zondag van start op de afdaling.

Vonn gaat niet alleen van start op de afdaling, ze is ook nog vol zelfvertrouwen. In een interview met BBC had ze nog een korte boodschap voor haar concurrenten op de discipline. "Ik bedoel, ik heb wel een stuk meer ervaring dan al die atleten in de twintig. Ik was al aan het winnen voordat zij geboren werden", vertelt Vonn met een knipoog over haar concurrenten op de ski.

Pro skier 🤝 pro at apres ski ⛷️🥳



Lindsey Vonn takes on quickfire questions...#WinterOlympics pic.twitter.com/uy2svefmcr — BBC Sport (@BBCSport) February 7, 2026

Overleden trainer

Voor Vonn is er wel een iemand die ze erg zal missen vergeleken met haar vorige olympische afdalingen. Haar overleden trainer Erich Sailer. Hij overleed in augustus van vorig jaar op 99-jarige leeftijd. Vonn was erg close met haar trainer en ging dan ook door een moeilijke tijd toen hij heen ging. "Het is moeilijk om in woorden te kunnen omschrijven wat deze man voor mijn leven betekend heeft. Ik zou niet de persoon of de skiër zijn die ik vandaag de dag ben zonder hem", vertelt Vonn in een afscheidsbericht op haar Instagram. Voor ze naar de spelen vertrok, bezocht ze ook nog een keer het graf van haar trainer.