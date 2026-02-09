Jutta Leerdam is één van de bekendste sporters op de Olympische Winterspelen. De Nederlandse doet het echter ook financieel ijzersterk. Leerdam staat tussen een aantal mooie namen in het lijstje met rijkste olympische sporters.

Leerdam is als verloofde van Jake Paul al een bekende naam over de hele wereld. De topschaatsster is vol gefocust op haar belangrijkste race van de afgelopen jaren: de 1000 meter op de Olympische Winterspelen in Milaan. Leerdam is daar topfavoriet en als ze wint, dan zou het haar eerste gouden plak zijn op de spelen. Voor de 's Gravenzandse is het ook cruciaal, omdat het waarschijnlijk haar laatste Olympische Spelen zullen zijn. Na deze spelen hoopt Leerdam moeder te worden.

Rijkste olympiërs

Kijkend naar de rijkste sporters op de Olympische Winterspelen, prijkt ook Leerdam in dit lijstje. Ze staat op plek nummer vier met een geschat vermogen van vijf miljoen dollar. Leerdam heeft dat vermogen vooral vergaard door haar activiteit en bekendheid via social media. Inmiddels staat de teller op 5,2 miljoen volgers, waardoor bedrijven graag met haar willen samenwerken. Zo is ze het gezicht van een sportlijn van Nike. De relatie met Jake Paul heeft Leerdam ook geen windeiren gelegd wat betreft bekendheid.

Toch zijn er drie olympiërs van wie het geschatte vermogen meer is. Bovenaan prijkt de naam van de Chinese skiester Eileen Gu. De 23 jaar oude atlete werd geboren in San Francisco, maar komt op de spelen uit voor China. Hiermee bouwt ze een brug tussen beide landen en dat is volgens Forbes te zien in haar vermogen. Dat zou rond de 23 miljoen dollar liggen.

Op twee staat de veelbesproken Lindsey Vonn. De 41-jarige skiester maakte haar rentree op de Olympische Winterspelen, maar die verliep rampzalig met een val die leidde tot een beenbreuk. Voor het geld had Vonn het niet meer hoeven doen, want haar vermogen wordt op veertien miljoen dollar geschat. Met een geschat vermogen van acht miljoen dollar staat de Amerikaase skiester Mikaela Shiffrin op drie.