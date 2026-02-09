Jutta Leerdam hoopt maandag haar grote droom van een olympische gouden medaille waar te gaan maken. De topschaatsster rijdt dan in Milaan haar favoriete 1000 meter op de Winterspelen. De aanloop van Leerdam was vrij rumoerig en dus staat de druk er volgens voormalig topschaatsster Marianne Timmer vol op.

Leerdam komt maandag voor de eerste keer in actie in Milaan, maar toch kwam ze de afgelopen dagen veel in het nieuws. Ze reisde met een privéjet af naar de Spelen en vervolgens ontstond er een relletje nadat ze de Nederlandse pers niet te woord wilde staan in aanloop naar de 1000 meter.

Na een ingediende klacht tegen haar zou ze uiteindelijk toch praten met de media, maar uiteindelijk stond ze enkel de NOS te woord. Daar clashte ze echter met verslaggever Bert Maalderink en wilde ze dat een gedeelte van het interview niet uitgezonden zou worden. Aan die oproep werd geen gehoor gegeven en Leerdam stond na het interview de andere Nederlandse media niet meer te woord.

'Daar moet je tegen kunnen'

Timmer krijgt in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud dan ook de stelling voorgelegd dat de voorbereiding van Leerdam 'verre van ideaal' is geweest. "Je moet er tegen kunnen en zij zoeken bewust dit op om het zo te doen, bijvoorbeeld met Jake samen", reageert de voormalig topschaatsster. "Het is allemaal anders en ze gaan daar ook goed op."

Dat er commentaar kwam op het feit dat Leerdam de media grotendeels links laat liggen, kan Timmer wel begrijpen: "Ik vind wel dat het een misstapje was dat je even niet de pers te woord staat. Dat je op het middenterrein dingen laat zien waar je dan niet over mag praten. Dat strookt niet met wat alle mensen zien en iedereen is gewoon geïnteresseerd. Wat is Jutta aan het doen en hoe gaat het met je? We willen dat weten. Dus ja, sta wel even 5 minuten iedereen te woord."

'Stel je dat eens voor?'

Het commentaar over de privéjet snapt Timmer een stuk minder. Dat bleek namelijk een gift van een sponsor. "Dan denk ik: stel je voor dat jou het wordt aangeboden?", werpt Timmer op. Ze denkt wel te weten wat de meeste mensen dan antwoorden: "Dat is toch gaaf?"

Toch plaatst Timmer ook daar een kanttekening bij: "Maar goed, ze kiest daar wel voor ook, want je laat het zien. Je maakt foto's. We smullen ervan en natuurlijk geeft dat reacties. Dat weten ze ook."

Druk is hoog

Voor Leerdam moet het maandag dus gaan gebeuren, want al jarenlang heeft ze aangegeven dat haar grote doel is om olympisch goud op de 1000 meter te winnen. De druk staat er volgens Timmer dan ook flink op: "Het enige wat telt is goud dus die druk is gewoon groot. Dus ik ben ook heel erg benieuwd. Ik vind het heel knap als het lukt morgen. Maar ook zij is mens, want we hebben ook op het OKT gezien dat zij onderuitging."

Leerdam moet maandag overigens flink wat geduld hebben, want ze komt pas in de laatste rit in actie. De Nederlandse treft dan titelverdedigster Miho Takagi. De Japanse troefde Leerdam vier jaar geleden af in de strijd om het goud. Namens Nederland doen ook Femke Kok en Suzanne Schulting mee.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.