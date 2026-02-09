Jutta Leerdam is de laatste dagen een van de meestbesproken namen op de Olympische Winterspelen, maar maandag kan ze na alle ophef haar benen laten spreken. Oud-olympisch kampioen Thomas Krol geeft de 's Gravenzandse een goede kans op goud, maar is ook kritisch op hoe Leerdam met de mediarel omging.

Leerdam baarde in de eerste dagen van de spelen opzien door als een van de weinige atleten niet met de pers te praten. Dit vond de NSP (Nederlandse Sportpers) niet leuk en die organisatie diende een klacht in tegen de schaatsster. Leerdam ging daardoor overstag en besloot zaterdagochtend alsnog de pers te woord te staan. Na één interview was het voor de verloofde van Jake Paul echter al genoeg. Alleen de NOS kreeg een reactie van Leerdam en vervolgens liet ze de andere pers staan en vertrok ze.

De reden hiervoor was een vraag over de enkel van Leerdam. Na een training liet de sprintster zich op het middenterrein van de ijshal behandelen aan het gewricht. Een vraag daarover viel helemaal verkeerd en ze vertrok uit de ijshal. Krol snapt dat niet helemaal. Hij vindt dat als Leerdam geen vragen over de behandeling had willen krijgen, ze de behandeling in de kleedkamer had moeten laten doen in plaats van op het middenterrein. "Van iedere mug wordt een olifant gemaakt. Dat is nou eenmaal wat de Spelen doen", zo vertelt Krol tegenover De Telegraaf.

'Jutta is een mens, geen robot'

Krol pakte vier jaar geleden zelf nog een gouden medaille op de 1000 meter bij de mannen tijdens de Olympische Winterspelen in Beijing. De ervaringsdeskundige denkt dat Leerdam zeker een kans maakt op het felbegeerde goud op die afstand. Toch moet hij nog maar zien hoe de schaatsster er fysiek voor staat. "Jutta is ook maar een mens en geen robot. Ze laat zich natuurlijk ook niet voor de lol behandelen aan die enkel. In de ideale situatie had dat niet gehoeven, dus er zijn twijfels en onzekerheden", vertelt Krol tegenover De Telegraaf.

Wat betreft het praten met de pers geeft Krol de 27-jarige nog wel een advies over hoe deze ophef de volgende keer kan worden voorkomen. Hij raadt Leerdam aan de eerste dag een kwartiertje met de pers te praten en zich daarna terug te trekken. "Dan had deze hele situatie niet hoeven gebeuren, want uiteindelijk is deze onrust ook niet goed voor haar", stipt Krol aan.