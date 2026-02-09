Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, maar ook de schoonmoeder van Jutta Leerdam heeft Milaan weten te bereiken. Na flink wat irritatie en gemopper onderweg vanuit de Verenigde Staten zal ze er maandag ongetwijfeld alles aan doen om de Westlandse topschaatsster naar olympisch goud te schreeuwen.

Wat was er allemaal aan de hand? Pam Stepnick, de moeder van Leerdams verloofde Jake Paul, stapte zaterdagavond in Newark in het vliegtuig op weg naar de Olympische Spelen. Daar staat haar schoondochter immers aan de start van de 1000 meter en daarmee is het de dag waar ze al jaren naartoe leeft. Olympisch goud is dé hoofdprijs die nog ontbreekt op de erelijst van Leerdam en die leegte moet worden ingevuld.

In eerste instantie leek er niks aan de hand voor Stepnick die vrolijk vertelde hoeveel zin ze erin had. Maar uren later volgde een nieuw bericht op sociale media: er was van alles mis gegaan en ze was nog geen meter opgeschoten. Er waren volgens haar technische problemen geweest en gedoe met het personeel. De vertraging liep zover op dat er zelfs passagiers boos zouden zijn uitgestapt.

Irritatie neemt toe

Daarmee was de ellende nog niet voorbij, want toen het vliegtuig eenmaal onderweg was, keerde het volgens Stepnick weer terug naar de luchthaven. En zo zat ze acht uur later nog steeds in haar vliegtuigstoel in Newark te wachten. De irritatie was van haar gezicht te lezen: "Dit slaat helemaal nergens op."

Bagage beschadigd

Inmiddels is Stepnick tot haar eigen opluchting aangekomen in Milaan, maar echt blij is ze nog altijd niet. United Airlines, de vliegmaatschappij die ze koos voor haar trip, krijgt er van langs op Instagram. "Ik ben veilig in Milaan aangekomen! Eindelijk! United, ik ben negen uur te laat en mijn bagage is beschadigd... Je bent ons iets verschuldigd."

Een uur voor aanvang van de 1000 meter laat Stepnick weten dat ze is aangekomen in het schaatsstadion. "Mag de wind maar in je rug staan Jutta", schrijft ze bij beelden van zichzelf en haar zoon.

Dol op Jutta Leerdam

Stepnick heeft al vaak laten blijken hoe blij ze is met Leerdam als schoondochter. De ambitieuze atlete maakt met haar houding en gedrag grote indruk op de Amerikaanse. Onlangs vertelde ze in haar boek over de exen van haar zoon en hoe anders Leerdam is.

1000 meter in Milaan

Leerdam gaat maandag vanaf 17.30 uur, net als landgenoten Femke Kok en Suzanne Schulting, proberen de eerste Nederlandse medaille te pakken op de Winterspelen van dit jaar. Bekijk in het artikel hieronder de loting.