De Oostenrijkse extreme sporter Felix Baumgartner (56) is donderdag omgekomen bij een paraglidingongeluk in Porto Sant'Elpidio. Over de gehele wereld is vol schok gereageerd op het overlijden van 'de man zonder angst'.

Baumgartner zou donderdag de controle over zijn gemotoriseerde paraglider zijn verloren door een plotselinge zwakte en in een hotelzwembad zijn gestort. Een van de laatste beelden die de beroemde Oostenrijker op zijn Instagram story plaatste, vlak voor zijn dood, toont hem in het toestel waarmee hij een dag later verongelukte. Destijds bracht Felix zijn vlucht zonder problemen tot een einde, maar een dag later had hij dat geluk niet.

Recordsprong

Baumgartner werd wereldberoemd in 2012 toen hij een sprong vanuit de ruimte maakte. De sprong vanaf 39 kilometer hoogte, werd door miljoenen kijkers wereldwijd gevolgd. De laatste jaren woonde hij in het Zwitserse Arbon, in kanton Thurgau. Baumgartner maakte tijdens zijn carrière spectaculaire sprongen van wolkenkrabbers, kliffen en helikopters, en velen noemden hem "de man zonder angst".

Recuerdo perfectamente como aquella tarde estuve enganchado viendo si era posible que un ser humano saltase desde la estratosfera y sobreviviese para contarlo.



La sensación cuando saltó al vacío desde 39000 metros, no la olvidaré jamás.



'Te veel wind'

Het Duitse BILD kopte ook vrijdagochtend nog met de dood van Baumgartner. De krant merkte op dat de Oostenrijkse waaghals een aparte tekst bij zijn laatste Instagram-story zette. 'Te veel wind' was te lezen onderaan zijn laatste foto van zijn voertuig. Ook haalt de krant nog Baumgartner zijn bekende hashtags #born2fly en #iloveflying. 'Dit was hoe de fans hem herkenden en waar hij voor stond', eert de krant de Oostenrijker.

'Tussen held en provocateur in'

Baumgartner wordt door de Oostenrijkse Kroner Zeitung niet alleen herinnerd door zijn bizarre daden. Ook zijn politieke statements komen aan bod. "Zijn politieke ideeën zorgden soms voor woede bij zijn fans. Twee weken na zijn beroemde sprong, zei Baumgartner dat hij tegen democratie was en pleitte hij voor een moderne vorm van dictatorschap. Hij noemde ook de regering van Oostenrijk idioten toen hij boete kreeg voor vissen zonder visvergunning. Baumgartner zat tussen een held en een provocateur in."