De extreme sporter Felix Baumgartner is op 56-jarige leeftijd verongelukt. De Oostenrijker was volgens Italiaanse media aan het paragliden toen het noodlot toesloeg.

De Italiaanse krant La Repubblica meldt dat de Oostenrijker onwel werd tijdens het paragliden, waarna hij in een zwembad neerstortte. Daarbij raakte Baumgartner een jonge vrouw. Zij liep verwondingen op, maar verkeert niet in levensgevaar.

Sprong van 39 kilometer hoogte

Baumgartner deed in zijn leven de gekste dingen, maar is bij het grote publiek waarschijnlijk vooral bekend van de stunt die hij in 2012 deed. Hij ging toen met een heliumballon naar maar liefst 39 kilometer hoogte. De tocht omhoog duurde ruim 2,5 uur en hij sprong vanaf die enorme afstand terug naar de aarde.

De Oostenrijker haalde tijdens zijn val van zo'n tien minuten een maximum snelheid van maar liefst 1357 kilometer per uur. Hij ging daarmee sneller dan het geluid en brak het wereldrecord van snelste parachutesprong ooit. Op dat moment was het ook de hoogste sprong ooit, maar dat record raakte hij twee jaar later alweer kwijt aan Alan Eustace, die vanaf ruim 41 kilometer naar beneden sprong.



Bekijk hieronder hoe het er rond de sprong van Baumgartner aan toe ging (tekst gaat verder na video):

Uitstapje als coureur

Baumgartner deed niet alleen aan totaal gestoorde sprongen, maar hij kroop ook ooit eens achter het stuur bij een race. Hij deed in 2014 mee aan de 24 uur van de Nürburgring namens Audi. Samen met de Duitse coureurs Marco Werner, Frank Biela en Pierre Kaffer deed hij het zeker niet verkeerd, want het viertal eindigde op een negende plaats.