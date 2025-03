Pikante sponsor voor Nederlandse padeltopper: 'Ik zoek graag de grenzen op'

Een bijzondere samenwerking in de padelwereld. Steffie Weterings is tweevoudig Nederlands kampioen padel en is daardoor ook populair met sponsors. Ze heeft gekozen voor een nieuwe partner, die altijd voor wat gefronste wenkbrauwen zorgt.

Weterings komt deze maand voor het eerst in actie met haar nieuwe sponsor op het shirt. Dan staat het NK padel in Eindhoven op het programma. Weterings doet mee met EasyToys als sponsor op het tenue. Voor de algemene kennis: dat is een bedrijf dat onder meer erotische speeltjes verkoopt.

Sexy en professioneel

Volgens EasyToys zijn zij de ideale match met Weterings. "Steffie wil de beste zijn in wat ze doet, net als wij", stelt Dave van den Bos, het hoofd van de Benelux-tak van EasyToys. "Ze is stoer, sexy, professioneel en niet bang om zich uit te spreken. We zagen meteen: she's got balls!"

Weterings zelf is ook blij met de nieuwe samenwerking en vindt ook dat ze een ideale match zijn. "Ik vind EasyToys een superleuke sponsor. Het is anders dan standaard en dat ben ik zelf ook. Ik zoek graag de grenzen op en EasyToys doet dat op een speelse manier." Dat ze niet 'standaard' is, blijkt wel uit haar eigen Instagramknaal. Daar deelt ze foto's die misschien niet iedereen zou plaatsen. "Ik heb tatoeages die ik gewoon laat zien en plaats bikinifoto's op mijn socials."

Eerder spraakmakende sponsor

Voor de sportvolger is EasyToys geen onbekende in de sportwereld. Het merk was jarenlang verbonden aan FC Emmen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De seksspeeltjeshandelaar mocht in eerste instantie niet op het shirt van voetbalclub pronken omdat het volgens de KNVB 'niet gepast' was. Later werd dit wel goedgekeurd en bleef het voor een aantal seizoenen een prominenten plek op het tenue houden. In 2024 kwam er een eind aan de samenwerking en gingen de club en het bedrijf 'als vrienden door het leven'.

Ook andere sporters zoeken steeds vaker de grenzen op wat betreft sponsoring. Zo is de Belgische schaatser Bart Swings vanaf nu te zien met het logo van OnlyFans op zijn shirt. Dat platform zit vooral vol met seksueel getinte beelden, maar van dat imago willen ze af. Swings zal dan ook geen naaktbeelden plaatsen op zijn account.