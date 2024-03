Steffie Weterings geniet van snelst groeiende sport in Nederland: 'Het is echt booming'

Premier Padel Rotterdam heeft nieuwe toernooidirecteuren: Rafael van der Vaart en Fatima Moreira de Melo. Twee oud-topsporters, allebei in een andere discipline, die meehelpen aan de groei van de sport. Steffie Weterings, nummer één van Nederland, is blij met de ontwikkeling die padel doormaakt.

Weterings speelde onlangs een potje padel met Humberto Tan en de nieuwe toernooidirecteuren. "Fatima en Rafael zijn fanatiek, maar dat is alleen maar leuk. Echte voetballer, hè, die willen alleen altijd winnen", zegt Weterings over Van der Vaart in gesprek met Sportnieuws.nl. "Super leuke combinatie die twee. Het is tof dat ze zo enthousiast zijn. Fatima uit het hockey en Rafael uit het voetbal. Dan zie je dat padel dat allemaal samenbrengt."

Van hobby naar commercieel

Padel is de snelst groeiende sport van Nederland, weet ook Weterings. "Het is booming. Vooral sinds corona. Het is megagroot, we hebben heel veel banen en veel mensen spelen het", aldus de Nederlandse. Wat ooit begon als uit de hand gelopen hobby wordt steeds groter, met meer toernooien en hogere prijzengelden. "Er is dus wel het een en ander gaande en het gaat in een stijgende lijn omhoog."

Wat maakt padel in de ogen van Weterings zo mooi? "De afstand is kort en het is een teamsport, je speelt twee tegen twee. Er gebeurt heel veel, er is heel veel sensatie. Eigenlijk is er ieder punt wel actie. Het is nooit saai. Daarnaast heeft het meer een beachvibe. Padel is wat relaxter. Op de baan gaat het er vaak hard aan toe, maar buiten de baan doen mensen een drankje samen – het is wat socialer."

Deelname Premier Padel

Weterings doet samen met haar duopartner Marcella Koek mee aan de Premier Padel Tour. Ze kijkt uit naar het toernooi in Rotterdam, dat van 9 tot en met 15 september plaatsvindt in Ahoy, Rotterdam. "Ik heb er heel veel zin in, Rotterdam is een van mijn favoriete steden. Het is heel gaaf dat het in eigen land is. Ik denk dat er heel wat mensen komen kijken en het is supertof dat het zo groot is in Nederland."

Vergeleken met Spanje of Argentinië heeft Nederland nog wel een inhaalslag te maken qua populariteit van de sport, maar: "Premier Padel in Nederland is een stap in de juiste richting."