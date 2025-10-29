De verkiezingen zijn een enorm succes geworden voor D66. De progressieve partij van lijsttrekker Rob Jetten lijkt de meeste zetels te behalen voor de Tweede Kamerverkiezingen. In zijn speech bedankte hij speciaal zijn geliefde, een Argentijnse topsporter, vanwege zijn steun.

Jetten heeft namelijk al een aantal jaar een relatie met de Argentijnse tophockeyer Nicolás Keenan. De twee liepen elkaar tegen het lijf in de Albert Heijn in Den Haag en later sloeg de vonk defintief over. Sterker nog: eind 2024 maakte het stel bekend te gaan trouwen. Dat moet na de verkiezingen een keer gebeuren in Spanje.

Bedankje tijdens overwinningsspeech

In de drukke verkiezingstijd was de Zuid-Amerikaan een steun voor de D66-lijsttrekker. Dat bleek wel tijdens zijn overwinningsspeech, zo'n anderhalf uur na de eerste exitpolls op woensdag. "Een bijzonder woord van dank voor één campagnevrijwilliger die mij de afgelopen weken ook heeft doorstaan", vertelt Jetten trots. "Lieve schat, ik weet niet waar je bent, maar dankjewel Nicolás."

Vervolgens scanderen de D66-stemmers in de zaal even massaal de naam van de Argentijn, die door de enorme verkiezingsoverwinning van de partij van zijn geliefde plots ook in het middelpunt van de publiciteit staat.

Trots filmpje voor verkiezingsuitslag

Enkele uren voor de verkiezingsuitslag deelde Keenan, die dus in Nederland was, beelden van hem en Jetten. Daar waren ze allebei in een keurig pak te zien en gaven ze elkaar een zoen. "Let's go", schreef de hockeyer er bij. Dat was nog voordat de uitslag bekend werd, maar er is dus flink reden tot juichen.

Succesvolle tophockeyer

Het huwelijk tussen de twee zal in Spanje plaatsvinden. "Ik heb een Argentijn ten huwelijk gevraagd en dan bel je je schoonmoeder met het nieuws. Vanaf die seconde ben je neit meer de baas over je eigen bruiloft", zo liet Jetten onlangs ontvallen in De Slimste Mens. Keenan maakte in 2019 zijn debuut in de Argentijnse nationale ploeg en maakte al twee Olympische Spelen mee. Hij speelt in Nederland voor Klein Zwitserland.