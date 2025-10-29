De kans is groot dat D66 de grootste partij van Nederland wordt. De partij rondom lijsttrekker Rob Jetten maakte de voorbije periode een reuzensprong in de peilingen en na de eerste exitpolls lijkt Jetten zelfs de premier van Nederland te worden. De geliefde van Jetten is een Argentijnse topsporter, maar was in Nederland en deelde ook trots beelden op de verkiezingsdag.

De beelden van het duo zijn gemaakt voordat de uitslag op woensdagavond bekend werd. Nicolás Keenan zag zijn geliefde wekenlang keihard campagne voeren en dat werd beloond met, daar lijkt het althans op, het meeste aantal zetels.

Keenan is op de verkiezingsdag in Nederland en maakt zo het feest van dichtbij mee. Enkele uren voor de eerste exitpolls deelt de Argentijnse geliefde een video op zijn Instagram Story en TikTok-account van hem en Jetten. Het bijschrift windt er geen doekjes om. "Verkiezingsnacht! Let's go."

Het filmpje begint met de Zuid-Amerikaan in zijn smoking, even later komt zijn geliefde Jetten ook in beeld en geven ze elkaar een zoen.

Wie is de Argentijnse vriend van Jetten?

Mogelijk zien we de komende jaren nog veel meer van Keenan, zeker als D66 daadwerkelijk de grootste partij wordt en Jetten als premier levert. De twee liepen elkaar jaren geleden in Den Haag, dé werkplek van Jetten, tegen het lijf bij de Albert Heijn. Laten kregen de twee een relatie.

Keenan werd geboren in Argentinië, maar woonde ook in Spanje en Italië. Inmiddels is hij al jarenlang woonachtig in Nederland, want sinds 2017 speelt hij voor hockeyclub Klein Zwitserland. Hij was in de Nederlandse Hoofdklasse ook de eerste openlijke homoseksuele hockeyer. Vorig jaar was hij als speler van het Argentijnse hockeyteam actief op de Olympische Spelen in Parijs

In november 2024 maakte het stel bekend te gaan trouwen. Het huwelijk moet zich gaan voltrekken in Spanje. Keenan heeft vanzelfsprekend nog veel familie die niet in Nederland woont.