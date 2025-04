Snookertopper heeft opmerkelijke reden om tijdens WK heen en weer te reizen in privéjet

Voormalig wereldkampioen snooker Luca Brecel reist tijdens het WK in Sheffield heen en weer tussen Engeland en thuisland België. De 30-jarige Belg vliegt rond in een privéjet en werd gespot bij een andere sport. "Ik ben liever op mijn gemak thuis."

Het WK snooker wordt van 19 april tot en met 5 mei gehouden in Sheffield. Dat is best een lange periode die Brecel het liefst niet in Engeland doorbrengt. Hij won in de eerste ronde tegen de Welshman Ryan Day en vloog kort daarna weer richting België.

Veelbesproken wereldkampioen splitst zich in tweeën en viert vakantie in Spanje tijdens toernooi in Noord-Ierland Luca Brecel werd in 2023 wereldkampioen snooker en geniet sindsdien flink van het leven. De Belg is al een aantal keer in het nieuws gekomen met opmerkelijke verhalen, maar zijn nieuwste actie slaat nagenoeg alles: Brecel speelt deze week een toernooi in Noord-Ierland en viert gelijktijdig vakantie in Spanje.

Privéjet

De manier waarop is ook opmerkelijk: hij laat zich rondvliegen in een privévliegtuig en geeft zijn volgers op Instagram een kijkje achter de schermen. Donderdagavond vroeg hij zelfs naar hulp van zijn volgers. 'Iemand in regio Limburg die mij straks in Zaventem kan komen ophalen?', schreef de wereldkampioen van 2023.

Nadat hij enkele nachten in België sliep, vloog hij opnieuw naar Sheffield. Dit keer voor een nóg korter bezoekje. Hij moest slechts aanwezig zijn bij een persmoment en hoefde niet eens te spelen. Hij vloog daarna snel weer naar België, want afgelopen zondag stond er iets belangrijks op het programma.

Voormalig wereldkampioen diep in de problemen door zeer ernstige beschuldigingen Snookerlegende Graeme Dott (47) is geschorst door de World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA). De voormalig wereldkampioen wordt ervan beschuldigd meerdere kinderen seksueel te hebben misbruikt.

Gespot in voetbalstadion

Brecel, die zich als zevende plaatste voor het WK, werd namelijk gespot op de tribunes van een voetbalwedstrijd. Hij was aanwezig in de Cegeka Arena, het stadion van zijn favoriete club RC Genk. Hij zag zijn cluppie verliezen met 1-2 van Union.

Maar daar blijft het niet bij. Brecel speelt binnenkort de tweede ronde tegen de Chinees Ding Junhui en moest dus alweer terug naar Sheffield. Dit deed hij liever niet alleen. 'Ik heb een privévlucht geboekt voor morgenmiddag (vandaag, red.) om 15 uur. Is er iemand in België die mee wil?', schreef hij richting zijn volgers op Instagram.

Wereldkampioen schrikt zich kapot door torenhoge rekening na compleet mislukt toernooi Mobiel internet is hartstikke handig, maar dan moet je wel zorgen dat je niet enorm veel kosten maakt als je in het buitenland zit. Het overkwam de Belg Luca Brecel, die in Saoedi-Arabië een snookertoernooi speelde. Na dat toernooi kreeg hij ineens een rekening van duizenden euro's op de mat.

De opvallende vraag kreeg nog antwoord ook. Omar Souidi, een bekende advocaat uit België, stapte het vliegtuig in met de snookeraar.

'Thuis op mijn gemak'

Het is niet voor het eerst dat Brecel heen en weer reist tijdens het toernooi. Eind vorig jaar pendelde hij tijdens de Northern Ireland Open van het toernooi naar zijn vakantieadres op Mallorca. "Het is geen bijgeloof. Ik hang gewoon niet graag dagenlang op toernooien rond", vertelt hij in Het Belang van Limburg. "Zeker niet in Sheffield, ik ben liever op mijn gemak thuis."