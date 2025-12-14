Menno Koolhaas laat zich zien als een van de absolute toppers van het triatlon. De Nederlander won vorige maand de Ironman Arizona in een ijzersterke tijd. Voor deze resultaten traint de triatleet keihard. Dit doet hij samen met voormalig wielrenner Tom Dumoulin, die zich heeft uitgelaten over de prestaties van Koolhaas.

Vorige maand schreef Koolhaas geschiedenis door als eerste Nederlander ooit de klassieke afstand (3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon lopen) binnen 7,5 uur af te leggen. In gesprek met het AD duidt Dumoulin de prestaties van zijn trainingspartner. "Het is bizar wat Menno laat zien."

" Deze prestaties had je een paar jaar geleden misschien niet direct verwacht. Hij heeft enorme stappen gemaakt. Het is fantastisch om te zien dat hij nu bij de wereldtop hoort, zeker op de lange afstand."

Vastberadenheid

De voormalig wielrenner heeft wel een idee hoe het komt dat Koolhaas zulke grote stappen heeft gezet. " De belangrijkste reden daarvoor is zijn vastberadenheid. Hij blijft doorzetten waar anderen er misschien al mee op waren gehouden. Zeker omdat triatlon op financieel vlak een ander verhaal is dan wielrennen. Je moet sterk in je schoenen staan en het moet je heel veel waard zijn om je droom boven je financiële mogelijkheden te blijven zetten."

Koolhaas behoort met zijn resultaten tot de fitste en meest complete topsporters ter wereld. In bijna al zijn ironmans laat hij zien dat hij tot de beste zwemmers van het hele veld behoort. In Arizona reed hij bovendien gemiddeld 45 km/u op de fiets en liep hij daarna nog een marathon in 2.35 uur.

Dumoulin dacht in eerste instantie dat Koolhaas nog beter kon. " Hij vertelde me welk gemiddelde wattage hij had geleverd op de fiets en mijn eerste gedachte was dat hij dan nog sneller moet kunnen zijn. Dan moet het aerodynamischer kunnen. Maar daarna besefte ik dat je het wel 180 kilometer moet volhouden en dat je dan niet zo’n agressieve houding kan volhouden als een wielrenner."

Respect