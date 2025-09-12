Voormalig wielrenner Tom Dumoulin gaat een nieuwe uitdaging aan. Dat laat hij vrijdag weten via sociale media. Na grote successen op de fiets is het tijd voor een andere sport.

Dumoulin neemt op 19 oktober deel aan de marathon van Amsterdam. Dat meldt organisator Le Champion in een persbericht. Het is de eerste keer dat de winnaar van de Giro d'Italia van 2017 een hele marathon afwerkt.

In 2023 liep hij in de hoofdstad al wel een halve marathon. Dumoulin liet toen al zien een getalenteerd loper te zijn. In een internationaal veld bereikte hij in een tijd van 1.10.04 als zestiende de finish. Daarmee was hij de op twee na snelste Nederlander.

In januari van dit jaar scherpte hij in Egmond zijn persoonlijke toptijd al aan tot 1.08.45, maar nu gaat de 34-jarige Limburger voor een hele marathon. "Een nieuwe sport, een nieuwe uitdaging. En Amsterdam is het podium", schrijft Dumoulin op Instagram.

Voorbereiden

Toen Dumoulin in januari zo'n snelle tijd (een PR) op de halve marathon in Egmond liep, had hij de dag ervoor al een stuk gefietst. Na afloop verklapte hij bij de NOS ook eens een hele marathon te willen lopen. "Maar dan wil ik me wel goed kunnen voorbereiden. Ik ben nu eigenlijk nog maar net gestopt met fietsen."

Einde carrière

Momenteel is Dumoulin onder meer actief als wieleranalist bij de NOS. Bovendien is hij sinds oktober 2024 ook vader van zoontje Oscar. Die kreeg hij samen met zijn vriendin Maxime Nieman, met wie hij een jaar eerder voor het eerst samen werd gezien. Daarvoor was Dumoulin jarenlang samen met Thanee, met wie hij vier jaar getrouwd was.

Dumoulin stopte in de zomer van 2022 met wielrennen. Hij was toen pas 31 jaar en zou nog meedoen aan het WK tijdrijden, maar besloot daar vanaf te zien. Hij won in 2017 de Giro en pakte op de Olympische Spelen van Rio en Tokio zilver op de tijdrit. Daarnaast werd hij in Bergen (Noorwegen) in 2017 wereldkampioen tijdrijden.