De terugkeer van Dick Advocaat als bondscoach van Curaçao kan niet bij iedereen op hosanna rekenen. De bondsvoorzitter van de WK-debutant stond voor het weekend nog pal achter Advocaats vervanger Fred Rutten, maar werd tegengewerkt door framing in Nederlandse media en kon vervolgens niet anders dan de hele boel op z'n kop te gooien een maand voor de start van het eindtoernooi.

De voorzitter van de voetbalbond van Curaçao, Gilbert Martina, heeft tijdens een persconferentie dinsdagochtend (lokale tijd) op Curaçao gesproken over een 'walgelijke en verwerpelijke situatie'. Er zijn volgens hem in de Nederlandse pers in de afgelopen week zaken naar buiten gebracht, over de positie van de spelers ten opzichte van bondscoach Fred Rutten, die niet kloppen. "Die uitlatingen van spelers zijn niet gebaseerd op de waarheid."

"Nadat bekend werd dat Advocaats dochter beter was, is een hele negatieve campagne gestart in de pers waarbij Rutten in een kwaad daglicht werd gesteld", zei Martina. "Spelers hebben die negatieve uitlatingen ontkend." Rutten belde zondag Martina op om te zeggen dat het beter was om op te stappen. Martina betreurt die stap en belde maandag Advocaat op, waarna dinsdag een akkoord werd bereikt over zijn terugkeer als bondscoach van de WK-deelnemer.

'Om dat te voorkomen, trad hij nu af'

"Rutten zei dat als Curaçao eind van de maand in een oefeninterland tegen Schotland zou verliezen, de kans groot was dat er een hele discussie zou ontstaan kort voor het WK. Om dat te voorkomen trad hij nu af", gaf Martina de reden van Rutten om zich terug te trekken. Hij benadrukte tijdens de persconferentie nog eens "dat het bestuur bepaalt wie de bondscoach is, niemand anders".

Rol van de spelers

Martina ging in de persconferentie ook in op een vraag van het ANP over de rol van de spelers. "De spelers hebben de negatieve verhalen in de Nederlandse media ontkend. Ze hebben wel, in gesprek met de FFK, aangegeven dat er punten zijn die ze verbeterd wilden zien. Dit naar aanleiding van de trip naar Australië, waarbij het team verloor van China en Australië. Daar zijn dingen gebeurd waarover ik niet nader zal uitweiden, maar die volgens de spelers beter kunnen. Dat zijn punten waar we aan kunnen werken. De spelers hebben Rutten niet uitgespuugd, zoals in de Nederlandse pers werd gesteld. Sterker nog, ze hebben in gesprek met ons aangegeven dat wie er ook voor de groep staat tijdens het WK, ze zich voor 100 procent inzetten."

De bedoeling is dat aanstaande vrijdag de selectie van Curaçao wordt bekendgemaakt.

