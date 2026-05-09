Rico Verhoeven staat voor een spectaculaire vuurdoop als bokser. Het Nederlandse vechtsporticoon kruist de degens met niemand minder dan Oleksandr Usyk, de onbetwiste wereldkampioen boksen. Dat gevecht kwam op "heel bizarre" wijze tot stand.

In november 2025 kondigde Verhoeven zijn vertrek als kickbokser aan. Daarna werden de pijlen snel op het boksen gericht, al hield de Nederlander zich op de vlakte. Het plan was om een boksgevecht aan te gaan met de Brit Anthony Joshua. Dat stond eerst voor halverwege februari gepland, maar werd later nog verplaatst naar maart.

Streep door gevecht met Anthony Joshua

Toch kwam dat gevecht er nooit, gezien het heftige ongeval wat Joshua meemaakte kort na zijn gewonnen wedstrijd tegen Jake Paul, de boksende verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam. "Het was heel bizar, je gaat door een rollercoaster van emoties", zegt Verhoeven op een persmoment over die bewogen weken. Bij het tragische ongeluk in Nigeria lieten twee vrienden van Joshua het leven. "Toen dacht ik wel even: pff, wat nu?"

Rico Verhoeven kwam zelf met voorstel om met Oleksandr Usyk te vechten

Verhoeven trainde stoïcijns verder en ging in januari op trainingskamp in Spanje. Na drie weken kwam het telefoontje dat kamp Joshua niet klaar was voor het gevecht. "Daar hadden wij natuurlijk alle begrip voor", aldus de Nederlander. Hij kreeg van de organisatie de vraag of hij wel wilde vechten. Dat was het geval.

Dus staken ze de koppen bij elkaar om potentiële namen op papier te zetten. "Wat is er nog? Het moet logisch zijn, het moet kloppen. Joshua was een perfecte match. Toen zeiden we: 'Wat vinden we van Usyk? Dat zou te gek zijn!' Brutaal en enthousiast als Verhoeven was, stelde hij dat voor bij de organisatie. "Hoe dik zou het zijn als het onbetwiste kampioen tegen onbetwiste kampioen is?" legde hij voor aan de hoge piefen. "Het bleef even stil en het enige wat ik hoorde was: 'We love it'."

Daarna ging het allemaal heel snel voor Verhoeven. Twee weken daarna hoorde hij dat Usyk wel oren had naar het gevecht, een week later hing hij aan de lijn met de Oekraïener via FaceTime. Daarna kwam alles rond. "Eigenlijk hebben we hem zelf voorgelegd, hun schoten hem binnen. Dat is te gek."

Verhoeven vs. Usyk

Op 23 mei vechten Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk tegen elkaar bij de historische Piramides van Gizeh in Egypte. Het brute duel is omgedoopt tot Glory in Giza.

