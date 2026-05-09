Rico Verhoeven is enorm enthousiast over de reacties die hij heeft ontvangen over zijn aanstaande boksdebuut. Op 23 mei stapt hij de ring in tegen de topbokser Oleksandr Usyk uit Oekraïne. "Als we allemaal elkaar die support kunnen geven, dat vind ik te gek."

"Boksen is wereldwijd veel groter, het heeft veel meer aanzicht", zegt de Nederlander op een persconferentie met Nederlandse media waarbij Sportnieuws.nl aanwezig was. Het maakt Verhoeven dan ook trots om onderdeel uit te maken van de geschiedenis.

"Dat is toch geweldig, dat we zo’n klein landje zijn en zulke toffe dingen mogen doen - in zoveel verschillende sporten, waarin we kunnen en mogen uitblinken. Met schaatsen, waar we het fantastisch doen. In het darten hebben we Michael van Gerwen, in de Formule 1 Max Verstappen", noemt hij als voorbeeld. "En nu in het boksen Rico Verhoeven. Dan voel ik me heel trots en dankbaar, dat ik in het rijtje met legends mag staan."

Rico Verhoeven 'dankbaar' voor steun

Verhoeven voelde veel steun van de andere Nederlandse sporthelden. "Zij vinden het ook allemaal te gek, ze zijn supertrots allemaal. Het is echt te gek. Er is support van alle kanten."

Ook dj Martin Garrix liet van zich horen. Verhoeven ziet hem als "zijn kleine broertje". "Hij is de nummer 1 in wat hij doet. Hij is ook trots en vindt het cool wat ik doe. Ik vind het bijzonder dat we in zo’n klein landje op zoveel verschillende dingen kunnen uitblinken. Als we dan allemaal elkaar die support kunnen geven, dat vind ik te gek."

Rico Verhoeven deed er alles aan om kickboksen op de kaart te zetten

Oud-collega's als Tariq Osaro, Arthem Vakhitov en UFC'er Alex Pereira stuurden hem allemaal een berichtje nadat Verhoevens gevecht met Usyk bekend werd. "Dat is te gek. Weet je…", begint Verhoeven, terwijl hij een lange stilte laat vallen, "iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Je hoeft mij niet aardig te vinden en je hoeft mijn vechtstijl niet leuk te vinden. Het enige wat ik probeerde te doen, was de lat zo hoog mogelijk te leggen voor de volgende generatie", zegt hij over zijn verleden.

Toen was er binnen Glory nog wel eens kritiek op de passieve vechtstijl van Verhoeven. "Ik probeerde eigenlijk alleen maar deuren in te trappen om te laten zien dat wij als kickboksers – of je me nou mag of niet – een plaatsje krijgen aan de grote tafel. Dat is het enige wat ik wilde creëren. Zodat de mensen kunnen zien: die kickboksers zijn gek, die gasten zijn hard en komen om te vechten, dit is entertainment, dit is wat we willen zien."

Het gevecht tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk is bij DAZN via pay-per-view bekijken.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover