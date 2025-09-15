In de kwartfinale van het WK rugby voor vrouwen stonden zondag Frankrijk en Ierland tegenover elkaar. De wedstrijd werd overschaduwd door een bizarre beschuldiging. Een Franse speelster zou haar tegenstander hebben gebeten.

Het voorval vond plaats in de 42e minuut van de wedstrijd. Op beelden is te zien dat de Franse verdediger Axelle Berthoumieu in de arm van de Ierse Aoife Wafer aan het bijten is. Na het incident keek de Ierse verbaasd naar haar arm en maakte meteen een melding bij de scheidsrechter. Deze deed echter niets met de situatie, wat voor veel commotie zorgde achteraf.

'We kunnen er niets aan doen'

Na afloop van de wedstrijd sprak speelster van Ierland, Stacey Flood, over het incident. "We moeten er mee leren leven, het was de beslissing van de scheidsrechter om niets met de situatie te doen. We kunnen er niets aan doen. We leven in het moment en zijn gefocust op onze volgende uitdaging."

'Het is schandalig'

Voormalig wereldkampioen rugby Maggie Alphonsi was na afloop verontwaardigd. Tijdens de nabeschouwing bij de BBC sprak ze zich uit over het incident. "Het is schandalig. Ik haat het om dit soort gedrag te zien in het spel. Het is gewoon heel simpel, ze moet gestraft worden voor dit incident." Er loopt een onderzoek naar het incident en als Berthoumieu schuldig bevonden wordt, dreigt een schrosing.

Verder baalt Alphonis van het voorval. "Het is triest dat dit gebeurt, want we waren heel het toernooi het gedrag van de speelsters aan het prijzen. Het is jammer dat de krantenkoppen nu gedomineerd worden door dit onnodig voorval."

WK rugby

Door alle commotie rondom het bijtincident zou je bijna vergeten dat er ook gewoon gerugbyd is. De Fransen wonnen de kwartfinale met 18-13. In de halve finale treffen ze het thuisland Engeland. Voor de andere plek in de finale strijden Nieuw-Zeeland en Canada. De grote favoriet voor de wereldtitel is Nieuw-Zeeland. Het land won zeven van de laatste acht WK's.