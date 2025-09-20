Bij Vandaag Inside was er in de uitzending van vrijdag een onuitgenodigde gast. Presentator Wilfred Genee en Renè van der Gijp hadden er de grootste lol om.

Genee was net bezig met een item over de Gouden Televisier-Ring toen de gast zich aankondigde. Het programma won de prijs in 2011, overigens toen nog onder de naam Voetbal International en nog op de zender RTL 7.

Van dinsdag 26 augustus tot dinsdag 23 september mogen mensen stemmen op programma's die in hun ogen de ring moeten winnen.

"Ik wilde net slaan"

Genee legde uit hoe dat stemmen in zijn werk gaat. Tina Nijkamp, expert op het gebied van televisie en kijkcijfers, stemde in met zijn verhaal. "Ja, je moet alles invullen", zei ze over de vragenlijst van de organisatie. "Heel belangrijk, je moet alles invullen."

Op dat moment zag Genee een dikke vlieg landen op het kale bolletje van René van der Gijp. "Hij zit nu op je hoofd", zo gierde hij uit. Ook Gijp moest lachen. "Er zit een hele grote jongen", vervolgde Genee. "Een strontvlieg op je hoofd." Van der Gijp reageerde: "Dat vindt hij lekker hè?"

Waarop Genee, met een opgerold stuk papier in zijn hand, zei: "Ik wilde hem namelijk een klap geven." Johan Derksen besloot zich ook in het malle gesprek te mengen. Tegen Gijp zei hij: "Heeft er iemand op je hoofd gezeten?" Hij zei: "Nee, nee. Kutvlieg. Een strontvlieg is het." En Genee sloot het zo af: "Misschien ruikt hij wat, je weet het niet."

Derksen in de politiek

De week zit er weer op voor Vandaag Inside. Een van de opmerkelijkste momenten van de week, was toen Derksen bekend maakte dat hij lijstduwer is geworden. "Ik ga dat rechts Nederland even op poten zetten. Ik moet eerlijk zeggen, de wethouder van de VVD is bij me langs geweest", vertelde hij.

"Ik heb me over laten halen om op de lijst te gaan van de gemeente Aa en Hunze. Vorig jaar kwam hij ook al langs. Nu hebben ze voor het eerst een VVD'er in hun midden die heel kritisch is op de VVD. Daar zullen ze even aan moeten wennen." Over zijn onafhankelijkheid in de talkshow Vandaag Inside maakt Derksen zich naar eigen zeggen geen zorgen.