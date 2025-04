Plotselinge dood fysio Lecce (38) zorgt voor ophef in Italië: 'We zullen zijn familie eren'

Lecce staat lijnrecht tegenover de organisatie van de Serie A. De club gaat met tegenzin zondag spelen na het plotselinge overlijden van fysiotherapeut Graziano Fiorita (38). Eigenlijk stond de wedstrijd voor vrijdag gepland.

Fiorita overleed in de nacht van woensdag op donderdag in het hotel in Coccaglio, nabij Brescia, waar de selectie verbleef ter voorbereiding op de wedstrijd tegen Atalanta. De ervaren fysiotherapeut, die al 20 jaar aan Lecce verbonden was, laat een vrouw en vier kinderen achter. 'US Lecce is diep geschokt', laat de Italiaanse club weten via het medium X.

L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. pic.twitter.com/i67p5XJnPA — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) April 24, 2025

Fiorita werkte ruim twintig jaar voor de club. De spelers en staf van Lecce keerden vervolgens terug naar de thuisbasis, maar worden zondag verwacht in Bergamo tegen het Atalanta van Marten de Roon. Echter wilde de nummer 17 van de Serie A niet voetballen, omdat ze nog in rouw zijn. Maar Lecce heeft toch besloten te gaan.

Steun van Atalanta

"De dood van Graziano Fiorita benadrukt opnieuw het gebrek aan respect voor een man, een vader, een echtgenoot en bovenal een professional in de verwrongen wereld van het voetbal", schrijft de harde kern van Atalanta, dat Lecce steunt. "Als de wedstrijd wordt gespeeld, zullen we geen spandoeken ophangen, geen vlaggen meenemen en niet zingen in de Curva Sud. We zullen in stilte staan en de pijn van Lecce en de familie van Fiorita eren."

ULTRAS ATALANTA "SCIOPERO TIFO SE SI GIOCA DOMANI"



La tifoseria organizzata dell'#Atalanta esprime solidarietà al #Lecce dopo la morte di Graziano Fiorita:



"Se Atalanta-Lecce si dovesse giocare domani non attaccheremo striscioni, non sventoleremo bandiere e non faremo il tifo" pic.twitter.com/zoD5qtKNTR — Sportface (@sportface2016) April 26, 2025

Ook zaterdags geen wedstrijden

Ook op zaterdag zijn wedstrijden in de Italiaanse Serie A afgelast, waaronder die van koploper Inter tegen AS Roma. Op die dag vindt de begrafenis plaats van paus Franciscus, die maandagochtend overleed op 88-jarige leeftijd. Zaterdag stonden er drie competitieduels op het programma: Internazionale - AS Roma, Como - Genoa en Lazio - Parma. Die ontmoetingen worden op zondag en maandag (Lazio - Parma) ingehaald.

Italiaanse competitie neemt opnieuw drastisch besluit na overlijden van Paus Franciscus (88) De wedstrijden die maandag in de Serie A gepland stonden zijn allemaal uitgesteld. De reden is het overlijden van Paus Franciscus. De leider van de katholieke kerk is op 88-jarige leeftijd overleden. Inmiddels zijn er ook wedstrijden voor komend weekend afgelast.

Op de dag dat de paus overleed, werden vier duels afgelast. Die werden woensdagavond ingehaald.

Overleden clubarts

Het is de tweede keer in korte tijd dat iemand van het medisch personeel van een voetbalclub overlijdt. Onlangs gebeurde dat bij Barcelona op de wedstrijddag zelf. Destijds ging er een streep door het duel met Osasuna.

Tragedie in La Liga: competitieduel van FC Barcelona vlak voor aanvang afgelast vanwege sterfgeval Barcelona en Osasuna zouden zaterdag om 21.00 uur aftrappen voor hun duel in de Spaanse competitie. De wedstrijd werd twintig minuten voor aanvang afgelast vanwege een sterfgeval. De club meldt dat de clubarts van het eerste team is overleden.

