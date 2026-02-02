Jutta Leerdam is in Nederland een van de bekendste schaatssters, maar ook in het buitenland is ze al een superster. Een grote buitenlandse krant noemde haar zelfs al de 'olympische koningin' richting de spelen in Milaan.

Afgelopen weekend maakte Leerdam de reis naar Italië om zich daar voor te bereiden op de Olympische Winterspelen die op vrijdag 6 februari van start gaan. Voor Leerdam volgt er dan al vrij snel een cruciale dag op de spelen. Op maandag 9 februari gaat ze om 17:30 uur van start op de 1000 meter. Op deze afstand hoopt Leerdam haar eerste gouden medaille op de Olympische Spelen te gaan pakken.

Leerdam reisde af naar Milaan met een prachtig privévliegtuig waar ze door het personeel in de watten werd gelegd. Op haar Instagram deelt ze beelden van het vliegtuig dat volledig was versierd en ook aan lekker eten onderweg was gedacht door het personeel. Leerdam is dan ook veilig aangekomen in Italië en haar luxueuze reis is ook de buitenlandse media niet ontgaan.

Duitse BILD

Het Duitse BILD besloot ook een bericht te wijden aan de luxueuze reis van Leerdam naar Milaan. De krant noemt de Nederlandse zelfs de 'olympische koningin' en dat terwijl de spelen nog moeten beginnen. "Op de spelen van 2022 groeide Leerdam uit tot een ster. Ze won zilver op de 1000 meter, maar kroonde zich ook tot social media-koningin van de Olympische Spelen. Nu vier jaar later, gaat ze weer naar de spelen maar dan als een internationale superster", zo omschrijft BILD de afgelopen vier jaar van Leerdam in een notendop.

Met de termen 'Olympische koningin' en 'social media-koningin' doelt BILD natuurlijk op Leerdam haar bekendheid buiten de schaatsbaan. Inmiddels heeft ze meer dan vijf miljoen volgers op Instagram, is ze het gezicht van een sportkledinglijn van Nike en is ze internationaal bekend door haar relatie met Jake Paul. Leerdam en de bokser zijn inmiddels verloofd en ze hopen na de Olymipsche Spelen samen een kind te krijgen.