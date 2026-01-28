Voor topschaatsster Jutta Leerdam staan de komende dagen volledig in het teken van uitrusten van de laatste World Cup en opladen voor de Olympische Spelen. Dit opladen deed ze eerder onder meer in een bubbelbad met haar verloofde Jake Paul. De beelden die Leerdam hiervan deelt, laten de buitenlandse media smullen.

De 27-jarige schaatsster deelde maandag een aantal foto's en video's op haar Instagram. "Some winter randoms", schreef Leerdam erbij. De video die het meest in het oog sprong, was er een van de blondine in een zwart badpak die in een bubbelbad stapte samen met de Amerikaan Paul.

'Verrast fans met een pikante video van haar'

Dit beeld maakte niet alleen in Nederland veel los, maar ook in het buitenland. Het Amerikaanse The Sporting News schreef er dan ook lovend op los, gericht op het lichaam van Leerdam. "De Nederlandse schaatskampioene trok alle aandacht in een gewaagd zwart badpak dat haar ongelooflijk strakke lichaam accentueerde."

Ook het Britse Daily Mail besteedde aandacht aan het optreden van Leerdam en Paul in het bubbelbad. Zij waren eveneens onder de indruk van de fysieke gesteldheid van de zevenvoudig wereldkampioene. "Jutta Leerdam pronkt met haar ongelooflijke figuur terwijl ze samen met haar verloofde Jake Paul in een minuscule zwarte bikini in de jacuzzi stapt", zo koppen ze het artikel. Later schrijven ze ook nog: "De 27-jarige Nederlandse atlete, die volgende maand deelneemt aan de Olympische Winterspelen, verraste fans met een pikante video van haar."

Succes op laatste World Cup

Niet alleen op het internet, maar ook op de schaatsbaan scoort Leerdam. Zo kende ze een zeer succesvol laatste weekend van de World Cup. In het Duitse Inzell werd ze op de eerste 500 meter knap tweede achter Femke Kok. De tweede 500 meter van het weekend liet ze aan haar voorbij gaan. Op 'haar' 1000 meter haalde Leerdam echter uit. Ze pakte goud in een imposant baanrecord. Haar vorm lijkt dus perfect in aanloop naar de Spelen die over anderhalve week beginnen.

