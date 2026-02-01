Topschaatsster Jutta Leerdam is samen met haar zussen Merel en Beaudine en broer Kjeld afgereisd naar Milaan voor de Olympische Winterspelen. De schaatssensatie werd opgepikt in Salzburg, waarna het gezelschap in een privéjet naar Milaan vloog.

Nog een kleine week en dan is het zo ver: van 6 tot en met 22 februari vinden de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo plaats. Leerdam hoopt daar vooral op goud op de 1000 meter, haar favoriete afstand. De 27-jarige Westlandse heeft gedurende haar carrière een indrukwekkende palmares opgebouwd, maar olympisch goud ontbreekt daar nog altijd aan.

Tijdens het olympisch kwalificatietoernooi leek het even gruwelijk mis te gaan voor Leerdam. Ze kwam ten val, waardoor haal deelname aan de 1000 meter op de Winterspelen onzeker was. De KNSB besloot haar later, tot grote opluchting van Leerdam, een aanwijsplek te geven vanwege haar dominantie op de afstand de laatste jaren, waardoor ze wordt gezien als grote kanshebber voor goud.

Privéjet naar Milaan

Het worden dus spannende weken voor Leerdam in Milaan. Gelukkig kan ze rekenen op mentale support van haar familie. In een aantal video's die Merel Leerdam, de oudere zus van Jutta, op Instagram deelde, is te zien dat de zussen en broer van de schaatsster vanaf Amsterdam op het vliegtuig naar Salzburg zijn gestapt om de schaatsster op te halen.

Dat kon Jutta wel waarderen: ze vloog haar familie direct in de armen na hun aankomst. Vervolgens is het gezelschap in een luxe privéjet, onder het genot van een kopje koffie en champagne, afgereisd naar Milaan.

1000 en 500 meter voor Jutta Leerdam

Het moet op maandag 9 februari en zondag 15 februari resulteren in grootse schaatssuccessen. Op de negende rijdt Leerdam haar geliefde 1000 meter, waar ze een van de topfavorieten is voor olympisch goud. Bijna een week later hoopt ze ook op eremetaal op de 500 meter. Vier jaar geleden won ze zilver op de 1000 meter, achter Miho Takagi.

