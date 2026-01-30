Jutta Leerdam is dankzij haar relatie met Jake Paul onderdeel geworden van een bijzondere familie. Zo heeft de Westlandse schaatsster nu ook een beroemde zwager en schoonzus én een schoonmoeder die flinke indruk maakt.

Leerdam en Paul zijn sinds 2023 samen en sindsdien verblijft de Europees kampioene sprint met enige regelmaat in de Verenigde Staten. Haar verloofde maakte al in zijn jeugd naam als videomaker en is inmiddels een van de bekendste influencers ter wereld. Daarnaast timmert hij flink aan de weg als bokser.

Jake Pauls broer Logan werd ook beroemd met grappig bedoelde filmpjes en is tegenwoordig showworstelaar. Hij is getrouwd met het Deens fotomodel Nina Agdal. Moeder Pam Stepnick is maar wat trots op haar zonen en pikt ook een graantje mee van hun bekendheid.

Serie en boek

Stepnick is veelvuldig te zien in de reallife-serie Paul American die vorig jaar verscheen en heeft ze nu een boek geschreven over haar avonturen met het duo. In F*** the Pauls is uiteraard ook een rol weggelegd voor Leerdam, die voor deze speciale gelegenheid de moeite nam een promotioneel stukje op te stellen voor haar schoonmoeder.

"We zijn nu twee jaar in elkaars leven”, schrijft Leerdam. “En ik wist al dat ze een geweldige vrouw en moeder was, maar het lezen van dit boek was zo verfrissend. Je leest over haar reis, hoe ze het ouderschap in een nieuwe online wereld heeft doorstaan en hoe ze als vrouw is geëvolueerd door elk hoofdstuk van haar leven.”

'Sterke vrouw'

“Ze wordt zo vaak geïntroduceerd als 'de moeder van'”, stelt Leerdam over Stepnick. “Maar hier is het eindelijk Pam's verhaal. Een sterke, inspirerende vrouw met een groot hart, iets wat je zult begrijpen als je haar verhaal leest."

Op haar beurt is Stepnick ook maar wat trots over haar schoondochter. Ze volgt Leerdams loopbaan op de voet en leeft uitbundig met elke schaatsprestatie.

Olympische Spelen

Leerdam zit momenteel volop in de voorbereiding op haar tweede Olympische Spelen. Maandag 9 februari komt ze in actie op de 1000 meter. Op die afstand is ze een van de favorieten voor het goud, haar grote doel. Eerder vertelde ze al dat een gouden olympische plak het enige is dat nog mist in haar loopbaan.

Op zondag 15 februari volgt een tweede kans op eremetaal. Dan staat de 500 meter op het programma. Op die afstand is Femke Kok de absolute topfavoriet.