Jutta Leerdam heeft al een langere tijd een relatie met Jake Paul, maar ook zijn broer Logan is inmiddels getrouwd. Dat deed hij met Nina Agdal en ook zij maakt inmiddels naam op social media. Tot genoegen van Leerdam.

Leerdam en Paul staan vaak in de schijnwerpers, maar ook Logan Paul en Agdal zijn in de Verenigde Staten een bekend koppel. Logan groeide op als een nog bekendere Youtuber dan zijn broer Jake en ook hij maakte de transatie naar vechtsport. Logan Paul koos echter voor showworstelen in plaats van boksen. Het oudste telg van de Paul-familie is kampioen bij de bekende Amerikaanse worstelorganisatie WWE.

In 2024 kregen Paul en Agdal hun eerste kindje in hun relatie. Op 29 september van dat jaar werd hun dochter Esmé Agdal Paul geboren. In augustus 2025 vond er nog een mijlpaal in hun relatie plaats. Op een schilderachtige locatie bij het Italiaanse Comomeer gaven Paul en Agdal elkaar het jawoord. Dat gebeurde drie jaar nadat het stel voor het eerst met elkaar op date ging.

Beroemd op Instagram

Terwijl Leerdam al meer dan vijf miljoen volgers op haar Instagram-pagina heeft, timmert ook Agdal steeds meer aan de weg als influencer. Het van origine Deense model heeft ook al bijna twee miljoen volgers op haar Instagram en die volgers liet ze zondag een grappige video zien met haar dochtertje. Met een zonnebril op dansten de twee op een liedje van de Amerikaanse rapper A$AP Rocky.

Dat dansje valt bij haar schoonfamilie wel in de goede smaak. Zo reageert Leerdam onder de post met de tekst: 'Wat hou ik hiervan!' Ook Pam Stepnick, de moeder van Logan en Jake Paul, is enthousiast. "Dat kind houdt ervan om te feesten", reageert de oma van Esmé onder de video van Agdal.

Leerdam is inmiddels in Milaan aangekomen om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen die aanstaande vrijdag officieel starten. Jake Paul zal haar daar naar alle waarschijnlijkheid komen supporten, maar of er nog meer leden van haar schoonfamilie aanwezig zijn, lijkt nog een verrassing.