Voor Anna Boersma kan het schaatsseizoen nu al niet meer stuk. Ondanks dat de 24-jarige topschaatsster 'pas' drie grote toernooien reed, waant ze zichzelf al meer dan tevreden. Dat komt vooral door haar wetenschap waar ze vandaan moest komen. Haar zilveren medaille op de NK afstanden en haar eerste internationale topresultaten zijn een gevolg van een drama een jaar geleden.

Tijdens de start van de vorige winter scheurde Boersma haar kruisband en volgde een seizoen van herstel. Nu, ruim een jaar later, schitterde ze met een vierde tijd op de 500 meter tijdens de World Cup in Calgary. Ze kwam maar nét tekort voor haar eerste internationale podium ooit, maar dat mag de pret bij de rijdster van Team Staan-CTS Group niet drukken. “Dit geeft mij veel motivatie. Al durf ik ook te zeggen dat mijn seizoen niet meer stuk kan. Zeker als je bedenkt dat ik precies een jaar geleden niet kon schaatsen", zegt ze tegen Schaatsen.nl.

'Alles gebeurt met een reden'

Ze herstelde en schaatste de afgelopen maanden bijna een seconde van haar persoonlijke record op de 500 meter af. “Ik geloof dat alles met een reden gebeurt. Als mij dit niet was overkomen, had ik niet zo hard geschaatst. Ik ben nu bewuster bezig met mijn techniek en voel mijn lichaam beter aan. Dat ik zo’n goede basis had, gaf me de energie er bovenop te komen.” Het mondde uit in een zilveren medaille op de NK afstanden, achter de ongenaakbare Femke Kok. Wat ze toen in Thialf liet zien, laat haar coach Ian Steen stralen.

'Daarom zo emotioneel voor mij'

“Ze ging zo hard in de trainingen, dat ik erop rekende dat ze de World Cups zou halen. Na haar blessure was het de vraag of ze ooit weer haar niveau zou halen. Dat maakte haar zilveren medaille op het NK ook zo emotioneel voor mij. Hoewel het daarna pas haar eerste races op internationaal niveau waren, vond ze haar eigen weg. Ze deed rustig haar eigen ding. Ik laat sporters ook het liefst los, zodat ze zelf blijven nadenken over hoe ze alles willen inrichten. Ik heb ervan genoten hoe zij daar als een komeet over het ijs is gegaan."

