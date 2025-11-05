Anna Boersma maakte afgelopen weekend enorme indruk bij de NK afstanden. De schaatsster was in de voorbereiding al snel en liet dat nog eens zien op de 500 meter, waar ze tweede werd. "Ik kon het eerst niet geloven."

Alleen Femke Kok was sneller in Thialf. Na twee keer 500 meter hield Boersma namen als Angel Daleman, Jutta Leerdam, Suzanne Schulting en Marrit Fledderus achter zich. Eerst reed de 24-jarige Boersma een persoonlijk record van 37,66, vervolgens verbeterde ze dat nog een keer naar 37,44. "Dat moment pakt niemand meer van me af", zegt ze bij Schaatsen.nl.

Boersma voelde in de voorbereiding al dat het goed zou gaan. "Wanneer het er dan ook nog uitkomt, blijft het toch een verrassing." Door haar uitstekende prestaties mag ze naar de World Cups, eerst in Salt Lake City en daarna in Calgary. Dat laat ze lekker op haar afkomen, zegt ze. Overigens zijn dat razendsnelle banen, waardoor een nieuw PR er zomaar in zit.

'Hij liet wel een traantje'

Team Staan stuurde een appje in de groepsapp om de successen te vieren, maar daarna ging de blik weer vooruit. Toch was er de nodige emotie te zien na het succes van Boersma. "Hij liet wel een traantje toen ik op het podium stond", zegt de sprintster over haar trainer Ian Steen. "Ik denk dat het voor hem ook echt ontlading was. Ik vond dat wel heel leuk."

Boersma en schaatscollega en -vriendin Isabel Grevelt maken donderdag de oversteek naar de Verenigde Staten. Echt beseffen dat ze naar de World Cup-wedstrijden op de snelste ijsbanen ter wereld doet Boersma nog niet. "Nu zijn we vooral bezig met inpakken. Dat geeft ook stress, hoor."

Olympische Spelen

Er zou zomaar nog iets heel moois in het vat kunnen zitten voor Boersma. Eind december staat namelijk het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) op het programma, waar tickets voor de Olympische Spelen te verdienen zijn. Boersma zou haar kansen kunnen vergroten door ook een goede 1000 meter neer te zetten. Op de NK werd ze negende op die afstand, maar reed wel een PR: 1.15,05.