De 500 meter voor vrouwen is zondag uitgelopen op een historisch moment voor Nederland bij de World Cup in Calgary. Voor het eerst in de geschiedenis bestond het volledige podium uit Nederlandse vrouwen. Femke Kok won voor Jutta Leerdam, die een persoonlijk record reed, en Marrit Fledderus. Anna Boersma en Angel Daleman maakten het feestje compleet door op plek vier en vijf te eindigen.

Kok is in topvorm en dat bewees ze vorige week in Salt Lake City door het twaalf jaar oude wereldrecord te verpulveren. In Calgary was ze dit weekend vooralsnog foutloos, want na haar eerste World Cup-zege ooit op de 1000 meter was ze zaterdag ook al veruit de beste op de 500 meter. Dat scenario herhaalde zich een dag later en daarmee maakte ze het feestje voor Nederland compleet, want op de plekken 2, 3, 4 en 5 stonden allemaal landgenotes.

De topsprintster reed op de eerste omloop als enige schaatsster onder de 37 seconden en deed dat ondanks een valse start zondag opnieuw. Ze was met 36,72 echter wat trager dan in haar eerste race in Calgary en schudde dan ook met het hoofd. Na afloop vertelde ze tegen de NOS dat ze het 'een waardeloze rit' vond. Desondanks was het genoeg voor de zege.

Nederlandse historie

Achter Kok zorgden Jutta Leerdam en Anna Boersma voor een historisch moment voor Nederland. Leerdam reed onder toeziend oog van verloofde Jake Paul met 37,01 haar persoonlijke record uit 2022 uit de boeken en werd daarmee tweede. Marrit Fledderus completeerde het podium door in 37,08 derde te worden.

Anna Boersma en Angel Daleman maakten het helemaal historisch, want zij werden vierde en vijfde waardoor de volledige top-5 uit Nederlandse rijdsters bestond. Daleman reed met haar prestatie zelfs het wereldrecord bij de junioren uit de boeken.

