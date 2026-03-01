Antoinette Rijpma-de Jong heeft op haar Instagram teruggeblikt op haar gouden race in Milaan tijdens de Olympische Winterspelen. Met weemoed kijkt ze terug op haar race die als 'dubbel goud' voelde door de steun van het publiek.

Rijpma-de Jong reed tijdens de slotweek van de Olympische Winterspelen haar belangrijkste race: de 1500 meter. De schaatsster knalde naar een uitstekende tijd en pakte daarmee het goud tegenover een ijzersterk deelnemersveld. Voor Rijpma-de Jong was het niet haar enige plak op de Olympische Winterspelen. Tijdens de ploegenachtervolging pakte ze ook het zilver samen met Marijke Groenewoud en Joy Beune.

Waar de olympische vlam vorige week zondag werd gedoofd, kon Rijpma-de Jong niet gelijk uitrusten na de drukke weken. De topschaatsster werd op verschillende huldigingen verwacht zoals die bij kersverse minister-president Rob Jetten, bij het Koningshuis en in het centrum van Heerenveen. Tegenover Omrop Fryslan vertelde Rijpma-de Jong al dat ze 'heel moe was', maar dit weekend kon ze thuis gaan uitrusten.

'Wat een rollercoaster'

Nu Rijpma-de Jong uit kan rusten, komt langzaamaan het besef wat ze heeft gepresteerd. "Wat een rollercoaster sinds een week geleden. Een droom waar ik mijn hele leven voor heb gewerkt. Vier Olympische Spelen. Jaren van vallen, opstaan, twijfelen, doorgaan. En vorige week viel alles samen. Iets waar ik mijn hele leven voor geknokt heb, werd werkelijkheid", vertelt Rijpma-de Jong over het besef dat langzaam indaalt een week na de Olympische Winterspelen.

Vooral de steun die ze heeft ontvangen doet Rijpma-de Jong nog altijd veel. "Zonder mijn familie, mijn vrienden en mijn ploeg was dit nooit gelukt. Jullie steun. Jullie geloof ook wanneer ik het zelf even niet voelde. Ik ben jullie zo dankbaar. En die laatste foto… Met jullie op de achtergrond. Met jullie voelt het als dubbel goud", vertelt Rijpma-de Jong bij een foto van zichzelf voor het publiek in Milaan.

Rijpma-de Jong is er dit schaatsweekend in Thialf niet bij. Zij meldde zich af voor de NK allround in Heerenveen. Rijpma-de Jong hoefde daar ook niet te rijden, want ze kreeg al een aanwijsplek voor de WK allround.