De olympische helden werden een week na de Winterspelen gehuldigd in Heerenveen. Het is de zoveelste huldiging voor de drukke medaillewinnaars, maar nu volgt er een periode van rust. Die is zeer welkom, vindt ook Antoinette Rijpma-de Jong: "Ik ben heel moe."

Voor de olympische medaillewinnaars is het een druk leven na de Winterspelen. De schaatsers en shorttrackers werden bij verschillende talkshows uitgenodigd en moesten op meerdere huldigingen verschijnen. Zo werden ze eerder deze week al uitgenodigd op het Koninklijk Huis en mochten ze op bezoek bij de kersverse minister-president Rob Jetten. Donderdagavond was het tijd voor de huldiging in Heerenveen.

Femke Kok

Ondanks het drukke programma geniet olympisch kampioene Kok nog altijd van alle aandacht en huldigingen na de Winterspelen. "Het is alleen maar super mooi dat al deze mensen zo meeleven." Kok rijdt volgende week ook de WK sprint in Thialf. Na de Winterspelen heeft ze niet meer getraind, maar het is voor haar geen grote moeite om zich op te laden voor het toernooi. "Het is natuurlijk wel lastig, want de Olympische Spelen waren het grote doel. Maar als ik straks aan de start sta, ben ik echt wel gebrand en gemotiveerd", zo vertelt ze tegen Omrop Fryslan.

Antoinette Rijpma-de Jong

Rijpma-de Jong, olympisch kampioene op de 1500 meter, is blij dat ze na deze drukke dagen eindelijk wat tijd heeft voor rust en thuis zijn. "Deze week zit al helemaal vol, ik heb nog geen moment op de bank gezeten. Alles gaat achter elkaar door en ik geniet er heel erg van. Het is heel leuk, maar ik ben wel heel moe." Rijpma-de Jong is erg blij dat ze in ieder geval weer naar haar paarden kan. "Het is heel fijn om daar weer bij te zijn en om zo weer het normale leven op te pakken."

Ook Rijpma-de Jong zal niet te zien zijn op de NK in Thialf aankomend weekend. Zij heeft, net als Femke Kok bij het sprinttoernooi, een aanwijsplek gekregen voor de WK Allround. Daardoor hoeft ze niet op het NK in actie te vechten voor een plaatsje op de WK.