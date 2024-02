Bart Swings heerst op mass start mannen, Bart Hoolwerf helpt gevallen Zwitser aan brons

Bart Swings heeft zijn criticasters het zwijgen opgelegd. De Belgische specialist op de mass start kende een matig seizoen in de wereldbeker, maar maakte dat meer dan goed op de WK afstanden.

Swings was heer en meester tijdens de finale op zaterdagavond. De Belg hield alle acties strak in de gaten en liet niemand wegrijden. Hij wist: als het op sprinten aankomt, klopt niemand mij. Dat bleek ook. Swings sprintte naar het goud.

Verrassend brons

De Canadees Antoine Gélinas-Beaulieu pakte verrassend het zilver, maar nog verrassender was misschien wel het brons voor Livio Wenger. De Zwitser had daar de hulp van de enige Nederlander in de finale, Bart Hoolwerf, voor nodig.

Hoolwerf helpt gevallen concurrent overeind

In een van de zestien rondjes glibberde Wenger in het bijzijn van Hoolwerf onderuit. De Nederlander besloot zijn hand uit te steken en zijn Zwitserse concurrent overeind te helpen terwijl ze nog op volle snelheid aan het schaatsen waren. Wenger plukte van die hulp de vruchten in de sprint met brons.

Ontevreden Hoolwerf

Hoolwerf zelf kwam niet lekker in diezelfde sprint uit. Er kwamen nog veel schaatsers in de laatste bochten binnendoor, waardoor er geen ruimte was voor Hoolwerf om met de voorste schaatsers mee te sprinten naar de streep. Na afloop gaf de Nederlander bij de NOS ook aan niet tevreden te zijn.