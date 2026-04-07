Schaatsster Isabel Grevelt sprak zich afgelopen week uit over haar financiële situatie nadat ze geen A-status toegekend kreeg door NOC*NSF. Dat zorgt voor verbazing bij tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As over de salarissen in de schaatswereld. "Dat vind ik wel bizar."

'Isabel Grevelt verdient gewoon de A-status', luidt de stelling in de podcast van Sportnieuws.nl. Daar zijn de twee ex-tophockeysters het niet mee eens. "Zij heeft op Insta iets gedeeld over dat zij dus geen A-status heeft gekregen van het NOC*NSF", doelt Hoog op de post van de schaatsster op Instagram. Daarin sprak Grevelt zich uit over de teleurstelling die veel invloed heeft op haar financiële situatie.

Vanwege het besluit krijgt de 23-jarige geen minimumloon van NOC*NSF. "Met de vergoeding vanuit het team red ik het niet, waardoor mijn ouders mij opnieuw zullen ondersteunen", legde de schaatsster van Staan-CTS Group uit.

"Ik begrijp het ergens", vervolgt Hoog. "Het is natuurlijk een gevalletje van: wel de lusten, niet de lasten, want we staan allemaal te juichen als iemand naar de Olympische Spelen gaat of een medaille haalt bij de World Cup, wat in haar geval zo is. Maar vervolgens is er geen ondersteuning voor haar."

Criteria

Het uitgangspunt van het NOC*NSF om in aanmerking te komen voor een A-status is een mondiale top 8-prestatie tijdens een WK of Olympische Spelen. Grevelt kwam daar afgelopen seizoen niet in actie.

"Grevelt geeft aan dat ze niet rondkomt en dat ze graag een andere regeling had gezien", aldus Hoog. "Ik begrijp zeker haar teleurstelling. En het is ook lastig vanuit het NOC*NSF. Zij is gewoon subtop en valt niet onder de criteria."

'Je stopt er je ziel en zaligheid in'

Van As sluit zich daarbij aan en vindt het wel goed dat Grevelt zich uitspreekt over de situatie. "Je stopt er je ziel en zaligheid in, je traint élke dag, dat is wat je doet, wat je droomt, dat is je passie. Nou ja, dat is waar je alles voor laat. Dus je hebt ook niet echt de mogelijkheid om daarnaast nog geld te verdienen. Daar is helemaal geen ruimte voor."

'Het geld ligt ook niet voor het oprapen'

Daarom pleit de schaatsster ook voor financiële ondersteuning voor sporters met een Selectiestatus. Die status is niet gekoppeld aan een prestatie-eis. "Het geld ligt ook niet voor het oprapen", zegt Van As daarover. "Er wordt eigenlijk alleen maar bezuinigd."

"Wat ik wel bizar vind, is dat zij in dat team blijkbaar te weinig verdient om rond te komen", vervolgt Hoog. "Dat die verschillen in het schaatsen zo groot zijn. Er zijn natuurlijk ook schaatser die héél veel bij een team verdienen."

In de nieuwe aflevering van EN door met Sportnieuws.nl nemen Ellen Hoog en Naomi van As je weer mee langs een week vol topsport, opvallende momenten en scherpe discussies. Het gaat onder andere over de Ronde van Vlaanderen, het kampioenschap van PSV en de Euro Hockey League.