De Nederlandse schaatsster Isabel Grevelt (23) van Staan-CTS Group heeft dramatisch nieuws gekregen. De sportkoepel NOC*NSF heeft besloten dat de Alkmaarse specialiste op de kortere afstanden geen A-status meer geniet. De gevolgen zijn groot voor de voormalig Nederlands kampioene sprint (2024).

Een A-status houdt in dat een Nederlandse sporter een maandelijks inkomen krijgt en ook ondersteuning geniet van de relevante sportbonden. Om die status te krijgen of houden moeten bepaalde prestaties worden behaald.

Balen

"Helaas heb ik geen A-status gekregen… en dat doet pijn", begint Grevelt op Instagram, waarna ze uitlegt hoe belangrijk die status voor haar is om haar sport te kunnen beoefenen.

" Ik baal hier ontzettend van", schrijft ze. "Omdat ik nu geen minimumloon krijg vanuit NOC*NSF. Met de vergoeding vanuit het team red ik het niet, waardoor mijn ouders mij opnieuw zullen ondersteunen. Het team en mijn ouders ben ik ontzettend dankbaar", aldus Grevelt.

Criteria

De criteria voor het verkrijgen en behouden van de A-status zijn geen lachertje. Grevelt somt op wat ze in het olympisch seizoen heeft laten zien en verwondert zich erover dat het niet genoeg bleek.

"Een 2e plek op een World Cup, op wereldniveau is niet genoeg en twee 3e plekken op een EK ook niet. Dan voelt het extra zuur dat ik plek 2 op 0.03 seconde miste, en dat ik viel met de teamsprint", somt Grevelt op.

Uitspreken

Ze moest kennelijk over een drempel heen om hier een bericht aan te wijden. "Normaal spreek ik me hier niet zo over uit, maar ik wilde dit toch delen", aldus de winnares van brons op de 500 meter en 1000 meter bij de EK afstanden 2026. "Het topsportleven, zeker als je je eigen weg volgt, is op dit moment niet altijd even aantrekkelijk."

Ondanks de tegenslag is ze van plan om zich ook komend schaatsseizoen weer te melden bij de top. "Mijn hoofd laten hangen is geen optie. Ik ga door. Ik blijf bouwen. En ik ga alles op alles zetten om er weer te staan", zo neemt ze zich voor. Ook roept ze potentiële sponsoren of andere geïnteresseerden op om zich bij haar te melden.