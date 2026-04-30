Veel schaatsploegen zijn in de zomermaanden maar wat druk met het rondmaken van de selectie voor het aanstaande seizoen. Daardoor zien we veel topschaatsers verkassen van team. Ook Jillert Anema is hard bezig met het versterken van zijn selectie, al deed hij dat misschien wel op een niet al te vriendelijke manier.

Schaatsploeg Albert Heijn Zaanlander, onder leiding van de gerenommeerde coach Jillert Anema, is al voorzien van veel wereldtoppers. Met onder meer olympisch kampioenen Jorrit Bergsma, Marijke Groenewoud én Jordan Stolz in de gelederen, is de groene formatie al goed voorzien. Maar nu heeft de ploeg zich ook versterkt voor het marathonschaatsen. Dat ging echter niet helemaal volgens het boekje, en daar is niet iedereen blij mee.

'Ontzettend zuur'

Team AH Zaanlander versterke zich immers onlangs met Kim Talsma, de winnares van de Marathoncup in het afgelopen seizoen. Zij komt over van marathonteam Okay-Interfarms. Eigenlijk had de 25-jarige Talsma haar handtekening al gezet om door te gaan bij die ploeg, maar toch heeft Jillert Anema haar weten te overtuigen.

Haar voormalig ploegbaas, Edwin van Dijk, vindt het jammer dat zijn kopvrouw vertrekt richting het grote geld, maar begrijpt het wel. "Ik vond en vind dat ik haar zo’n kans niet mag ontnemen, maar het blijft ontzettend zuur", licht Van Dijk daarover toe in gesprek met Schaatsen.nl. "Van Anema’s kant begrijp ik het goed: hij raakt allerlei vrouwen kwijt en moet dan de best mogelijke vervangers hebben. Nou, dat kom je uit bij Kim."

Wel verwacht Van Dijk dat de competitie nu nóg minder spannend wordt. "Door haar erbij te pakken, kun je wel stellen dat Albert Heijn Zaanlander komende winter alle marathons zal winnen. De prijzen kunnen ze dan onder elkaar verdelen, simpel zat. De rest komt er niet meer aan te pas. Killing voor de marathon", aldus een ontevreden ploegbaas. "Ik heb gezegd dat ik niet boos ben, omdat ik weet hoe het werkt in topsport. Tegelijkertijd heb ik mijn teleurstelling laten doorschemeren, want waar vind ik op dit moment nog een goede vervanger voor Talsma."

'Egoïstisch opgesteld'

Ook de ervaren Anema kan zich op zich vinden in zijn collega, al verdedigt hij ook zijn eigen handelen. "Ik heb ontzettend veel respect voor Edward, die man zit al zo lang in de schaatssport. Moet ik daarom dan geen contact zoeken met Kim?", vraagt de 70-jarige Fries zich hardop af tegenover Schaatsen.nl. "Ik sprak verschillende mensen over de kwestie, vroeg om feedback en men was ervan overtuigd dat het een goede keuze zou zijn Kim te vragen."

"Ik heb een overweging gemaakt waarbij ik me egoïstisch heb opgesteld", vervolgt Anema. "Mijn belang was en is mijn ploeg. Dat het waardeloos is voor andere partijen, snap ik, al denk ik dat het op de lange duur wel zal meevallen. Volgens mij wordt het best een mooi marathonseizoen."