Ze was een van de meest besproken schaatssters van het afgelopen seizoen en dat kwam mede door haar samenwerking met coach Jillert Anema. Rond Merel Conijn en de ervaren Fries is het in ieder geval nooit saai. "Maar Jillert is heel lief", vertelt de winnares van olympisch zilver.

Conijn begon het seizoen uitstekend met twee titels op de NK afstanden. Dat leverde tickets op voor de World Cups, maar in overleg met haar trainers van Team Albert Heijn Zaanlander besloot ze niet naar Calgary en Salt Lake City af te reizen.

Het zorgde voor de nodige gefronste wenkbrauwen, omdat goede resultaten tijdens de World Cups Nederland aan het maximale aantal startbewijzen voor de Olympische Spelen van Milaan zouden helpen. Conijn koos echter voor haar eigen route.

Zilver op de Spelen

In Milaan ging het vervolgens op de 3000 meter niet zoals gewenst, met een negende plaats als resultaat. Op de 5000 meter was er echter zilver voor Conijn en daarmee waren haar Spelen meer dan geslaagd.

Voor Anema was er tijdens de Spelen een bijzondere extra rol weggelegd, zo vertelt Conijn tegenover Schaatsen.nl. “Hij was helemaal in zijn element als cameraman”, aldus een lachende Conijn. “Hij heeft alles gefilmd.”

Anema de trotse opa

Vooral de beelden van de huldiging in het TeamNL Huis vielen in de smaak bij de topschaatsster. “Ik heb zo gelachen. Op dat moment vroeg ik me af hoe hij daar op de voorste rij was gekomen. In het filmpje zag ik precies hoe hij te werk was gegaan. Tegen iedereen riep hij: ‘Aan de kant, sorry, ik moet er even door'.”

Conijn beseft dat Anema voor de camera nog weleens hard over kan komen. “Maar Jillert is heel lief. In Milaan liep hij ook rond als een trotse… opa zou ik bijna willen zeggen. Hij is echt een familiemens, dat siert hem.”

Ophef rond WK allround

Ook na de Spelen zorgde Conijn weer voor de nodige ophef, door zich op te winden over de verdeling van de tickets voor de WK allround. Die gingen naar Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong, waardoor er op de NK Allround geen ticket meer te verdienen was.

Conijn startte ondanks haar onvrede nog wel op de NK, maar trok zich na de 500 meter plotseling terug. Anema was daar bepaald niet over te spreken, maar volgens de geboren Amsterdamse was niet haar onvrede, maar haar gezondheid de reden om zich af te melden. De vrede tussen de twee is inmiddels weer getekend.